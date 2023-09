Le temps presse pour Messi et Miami pour participer aux séries éliminatoires de la Coupe MLS

Le moment critique est arrivé pour la saison 2023 de la Major League Soccer, car les chances de décrocher une place en séries éliminatoires diminuent de semaine en semaine. Pour la superstar argentine Lionel Messi et l’Inter Miami, c’est véritablement le saloon de la dernière chance.

Après un match nul 1-1 à Orlando City dimanche, Messi & Co. se retrouvent à cinq points et cinq places du New York City FC pour la neuvième et dernière place en séries éliminatoires de la Conférence Est. Pas idéal.

Heureusement pour les Hérons, ils ont deux matchs en main, ce qui leur donne largement l’occasion de grimper au classement. En utilisant le plateau typique de 43 points qui a historiquement servi de ligne de coupe pour les séries éliminatoires de la MLS, l’Inter Miami doit prendre 12 points lors des cinq derniers matches de l’équipe pour se qualifier pour les séries éliminatoires.

C’est ici que les choses se compliquent pour l’Inter Miami : avec Messi et l’arrière latéral vedette Jordi Alba pas même sur le banc lors de la défaite en finale de l’US Open Cup mercredi contre Houston, la disponibilité des anciens coéquipiers de Barcelone pour la partie la plus importante de la saison régulière est maintenant en question. Miami n’est pas tout à fait la même équipe sans Messi ; Au cours des 10 matchs précédant l’arrivée de Messi cet été, Miami en a perdu six et n’en a gagné qu’un, mais après son arrivée, Miami a connu une séquence de 10 matchs sans défaite, en remportant six.

Avec des détails si obscurs sur la forme physique de Messi, il est impossible de déterminer quand il pourrait être à nouveau disponible, voire pas du tout, cette saison. Si Miami participe aux séries éliminatoires, cela semble certainement augmenter les chances de revoir Messi.

Mais tout d’abord : l’Inter Miami doit gagner quatre matchs pour même discuter d’un éventuel retour de Messi pour les séries éliminatoires. Ce sera plus facile à dire qu’à faire.

La dernière poussée des séries éliminatoires de la MLS de Miami commence ce samedi avec un rendez-vous à domicile contre le NYCFC susmentionné. Cela n’a pas été la saison la plus facile à Gotham, mais le NYCFC a réussi à trouver l’une de ses meilleures séries de toute la saison au bon moment, prenant 10 points au cours des cinq derniers matches et n’encaissant qu’un seul but au cours de cette période.

En termes simples, l’Inter Miami ne peut pas se permettre de perdre des points samedi car la marge d’erreur est si mince. Le reste du calendrier le suggère.

Après le NYCFC, l’Inter Miami affronte une équipe des Chicago Fire qui n’a pas gagné depuis avant la Leagues Cup, donc la logique veut que trois points y soient tout à fait réalisables.

Mais c’est trois jours plus tard, le 7 octobre, que dicte tout cet exercice de quête des séries éliminatoires pour l’Inter Miami. C’est à ce moment-là que le leader du Supporters’ Shield, le FC Cincinnati, arrive en ville, et il ne fait aucun doute que les joueurs de Cincy n’aimeraient rien de plus que de venger leur défaite aux tirs au but en demi-finale de l’US Open Cup avec une victoire retentissante à Fort Lauderdale, voire même de remporter le Supporters’ Shield dans le processus.

On ne sait pas si Lionel Messi rejouera pour l’Inter Miami avant les séries éliminatoires, mais Miami pourrait avoir du mal à atteindre les séries éliminatoires sans lui. Kareem Elgazzar/USA TODAY Sports

Fondamentalement, si l’entraîneur-chef de Miami, Gerardo « Tata » Martino, voulait se lancer à fond dans la NBA et « programmer une défaite » pour se reposer, c’est lui qui le fera. Mais pour atteindre le seuil des 43 points, ce serait la seule perte que Miami pourrait se permettre.

S’ensuivront ensuite les deux derniers matchs de la saison de Miami et, curieusement, il s’agira de deux rencontres avec le Charlotte FC, une équipe qui n’a rejoint la MLS que l’année dernière, manquant les séries éliminatoires.

Ce qui ajoute à l’incertitude est que le premier match contre Charlotte aura lieu en Floride le 18 octobre, juste un jour après que l’Argentine soit prévue à Lima pour affronter le Pérou dans le cadre des qualifications pour la Coupe du monde CONMEBOL. La disponibilité de Messi pour tout, que ce soit à l’Inter Miami ou Albicelesteest inconnu, mais son idée est de toujours être avec son équipe nationale, quoi qu’il arrive.

Cela devra être résolu par Messi, Martino et le patron argentin Lionel Scaloni, mais du point de vue de l’Inter Miami, ce sont trois points qui doivent être empochés. Le faire sans Messi serait d’autant plus difficile, mais si la défaite à Cincinnati se produit, ce match de Charlotte est incontournable.

Enfin, le MLS Decision Day arrivera trois jours plus tard, le 21 octobre, pour clôturer la saison régulière, et si l’Inter Miami avait obtenu les résultats nécessaires et que la santé de Messi est bonne, ce pourrait bien être la première fois que Messi goûte à une MLS. spécialité : faire voler des pellets noirs sur un terrain en gazon synthétique.

Le deuxième rendez-vous avec Charlotte aura lieu au Bank of America Stadium, avec du faux gazon et tout. Pour une équipe de Miami qui lutte contre la fatigue ces dernières semaines et dont la star n’est pas à 100%, ce sera un test de courage pour repartir avec trois points. Tout cela en supposant que l’Inter Miami puisse même atteindre la dernière journée de la saison régulière avec une chance d’atteindre les séries éliminatoires, bien sûr.

Il y a beaucoup de travail à faire, à commencer samedi contre le NYCFC. Avec le dilemme de blessure de Messi, la fatigue qui s’installe dans l’équipe, un calendrier à venir avec un géant comme le FC Cincinnati et la courbe de la fenêtre internationale, le voyage au nord de la ligne des 43 points des séries éliminatoires ne laisse presque aucune place à l’erreur.