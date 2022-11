Le temps presse pour les pourparlers sur le climat de l’ONU à l’approche de la date limite de vendredi

SHARM EL-SHEIKH, Égypte (AP) – Les pourparlers mondiaux sur le climat ont approché l’heure critique vendredi, le dernier jour prévu des négociations qui devraient dépasser leur date limite, car les chances d’un accord ne semblaient toujours pas claires.

L’Union européenne a fait une proposition surprise jeudi soir qui pourrait contribuer à augmenter les chances d’un accord. La proposition lierait l’indemnisation des catastrophes climatiques à des réductions d’émissions plus strictes, deux des questions les plus épineuses de la réunion.

Le chef du climat de l’UE, Frans Timmermans, a déclaré vendredi que la proposition du bloc sur le financement des pertes et dommages et l’atténuation est “une offre finale” qui cherche à “trouver un compromis” entre les nations alors que les négociateurs cherchent une voie à suivre lors des pourparlers sur le climat des Nations Unies en Égypte.

Dans les négociations sur le climat, les pertes et dommages font référence à l’idée que les pays riches, qui ont historiquement contribué le plus au changement climatique, devraient indemniser les pays en développement les plus touchés. L’atténuation fait référence aux efforts visant à ralentir le réchauffement climatique, comme la réduction drastique des émissions de gaz à effet de serre.

Timmermans a déclaré qu’il était “encouragé” par la réaction immédiate à la proposition et que davantage d’engagement était attendu.

“Il s’agit de ne pas avoir d’échec ici”, a déclaré Timmermans. «Nous ne pouvons pas nous permettre d’avoir un échec. Maintenant, si nos pas en avant ne sont pas réciproques, alors évidemment il y aura un échec. Mais j’espère, j’espère, que nous pourrons éviter cela.

La proposition de l’UE à 27 propose une approche à deux volets qui créerait une cagnotte pour les pays pauvres et pousserait à des réductions plus importantes des émissions de piégeage de la chaleur par tous les pays, ainsi qu’à l’élimination progressive de tous les combustibles fossiles, y compris gaz naturel et pétrole.

Les pertes et les dommages sont devenus un point d’éclair lors des pourparlers sur le climat de la COP27 qui ont débuté il y a deux semaines. Les pays les plus pauvres qui subissent le plus le changement climatique, de l’élévation du niveau de la mer aux inondations extrêmes, ont intensifié l’urgence, accusant les pollueurs les plus riches qui ont le plus contribué aux émissions de gaz à effet de serre au réchauffement de la Terre de stagner. Ils insistent sur le fait qu’ils ne peuvent pas attendre une année de plus pour la création d’un fonds d’indemnisation.

Olivia Zhang a contribué à ce rapport.

The Associated Press