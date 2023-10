Le temps presse pour les familles de Gaza, les hôpitaux étant confrontés à une panne d’électricité | Conflit israélo-palestinien

Ville de Gaza – Avec une panne d’électricité qui enveloppe la bande de Gaza, les missiles israéliens bombardant l’enclave sous blocus ne sont plus les seuls bruits de mort. Dans les hôpitaux, le bip des machines de sauvetage est également, pour beaucoup, un rappel d’une survie de plus en plus périlleuse.

Ces machines pourraient, à tout moment, tomber dans un silence obsédant.

« Mon frère, mes deux sœurs et mes parents disparaissent lentement sous mes yeux, et c’est déchirant de ne pouvoir rien faire pour les sauver », a déclaré Ahmed Sheikh Ali, dont la famille a survécu à une attaque contre leur maison mais est hospitalisée.

Dans toute la bande de Gaza, les hôpitaux sont sur le point de manquer de carburant, après que l’unique centrale électrique du territoire palestinien a cessé de fonctionner mercredi suite au refus d’Israël d’autoriser l’approvisionnement en carburant.

Dans une déclaration aux médias mercredi, Ashraf Al Qidra, porte-parole du ministère palestinien de la Santé à Gaza, a expliqué que le blocus israélien et le refus d’autoriser l’entrée de carburant à Gaza poussent « notre opération médicale dans une situation précaire ».

Sans une action rapide pour rétablir le courant, la situation dans les hôpitaux risque de causer « d’énormes pertes de vies humaines », a-t-il déclaré, un avertissement sévère sur les conséquences potentielles des pénuries d’électricité persistantes.

Au cœur de cette crise se trouvent les unités de soins intensifs, où des milliers de blessés luttent pour leur vie. Un nombre important d’entre eux dépendent de générateurs d’oxygène électriques pour respirer et survivre.

Au-delà des unités de soins intensifs, la panne a également affecté les efforts visant à fournir de l’aide et à maintenir les systèmes de communication d’urgence en ligne dans la bande dévastée. Tout cela ne fait qu’aggraver la crise humanitaire.

Les aliments réfrigérés, une bouée de sauvetage pour beaucoup depuis le début de la guerre, sont sur le point de disparaître en raison de la destruction des centres commerciaux et de l’incapacité des supermarchés à fonctionner, tout cela à cause des coupures d’électricité. Plus de deux millions de personnes sont prises entre les ravages de la terreur et les périls de la privation.

Les efforts de médiation et d’autorisation de l’entrée de carburant et de fournitures médicales vitales ont échoué. La centrale électrique de Gaza reste inactive, ce qui jette une ombre noire sur la capacité de la bande à maintenir la vie dans les prochains jours.

La centrale électrique de Gaza affirme qu’Israël doit lever le blocus et permettre l’accès au carburant dont la population a désespérément besoin.

Avec les coupures de courant, accéder à l’argent via les distributeurs automatiques et les banques est devenu un défi majeur. Les familles qui aspirent à rejoindre leurs proches à l’étranger se retrouvent sans aucun moyen de communication, ce qui ajoute encore une couche de douleur à des conditions déjà inimaginables.

Pour les journalistes travaillant sur les lignes de front à Gaza, l’accès à l’information, aux sources et aux témoins – l’élément vital d’un reportage informé – est devenu de plus en plus difficile, voire impossible.

Ferial Abdo, une journaliste palestinienne à Gaza, a partagé les défis liés à la poursuite de son travail de reportage dans les dures conditions de guerre et de pénurie d’électricité. Elle a expliqué : « Je n’ai pas pu écrire ou couvrir les développements en cours pendant une journée entière. Je m’efforce d’économiser autant de batterie que possible sur mon téléphone, car une fois qu’elle sera épuisée, je n’aurai plus aucun moyen de rester connecté en ligne.

« Je ne peux pas continuer à faire des reportages, et ce n’est pas seulement un problème pour moi, mais aussi pour mon peuple. Parce que si nous, journalistes, ne faisons pas entendre leur voix, alors le monde ne saura rien de nous », a ajouté Abdo.

Même les médias étrangers basés dans la bande de Gaza se retrouvent confrontés à une grave incapacité à recharger leurs équipements essentiels. Beaucoup s’appuient sur des banques d’alimentation personnelles, qui elles aussi seront bientôt à court de batterie.

Jusqu’à présent, les efforts visant à amener Israël à autoriser l’accès au carburant et aux fournitures médicales essentielles dans la bande de Gaza ont échoué. En attendant que cela change, la centrale électrique de Gaza restera probablement hors service.

Pour des milliers de familles comme celle de Cheikh Ali, le temps presse.