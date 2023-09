Le temps plus frais diminue l’activité des incendies de forêt à Peachland

Le temps plus frais est en passe de contribuer à ralentir l’incendie de forêt de Glen Lake, près de Peachland.

Selon le BC Wildfire Service, les températures plus fraîches et l’humidité relative plus élevée prévues pour mardi devraient réduire l’activité des incendies au rang 2 ou 3, ce qui est faible à modéré. Lundi, le feu brûlait au rang 4, avec une activité de feu élevée.

Dans la région, les températures devraient atteindre 18 °C avec une humidité relative comprise entre 35 et 45 pour cent et des rafales de vent devraient atteindre 15 à 25 km/h. Il est également possible qu’il pleuve tard dans la nuit de mardi et jusqu’à mercredi matin, avec un total de 5 mm.

Lundi, les équipages aériens ont utilisé un avion oiseau et deux avions-citernes pour combattre l’incendie, larguant un retardateur du côté nord-est de l’incendie. Ils resteront prêts à faire face à l’incendie. Les opérations de bucketing se poursuivront également mardi.

De plus, les opérations de protection des structures se sont terminées lundi dans la région de Glen Lake.

En plus de lutter contre l’incendie, les équipes de pompiers ont construit mardi une garde du côté ouest de l’incendie.

Tous les ordres et alertes d’évacuation restent les mêmes. Les résidents peuvent se tenir au courant sur le site Web des opérations d’urgence du centre de l’Okanagan.

L’incendie de forêt de Glen Lake s’est déclaré le samedi 16 septembre et est d’origine humaine. Il s’étend sur 763 hectares et reste hors de contrôle et constitue l’un des 11 incendies de forêt importants dans la province. BC Wildfire a ajouté l’incendie au complexe Grouse des incendies de forêt du centre de l’Okanagan.

