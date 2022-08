Le temps plus frais devrait apporter un certain soulagement alors que les équipages luttent contre les incendies de forêt dans l’intérieur de la Colombie-Britannique

La semaine dernière a été difficile pour les combattants des incendies de forêt en Colombie-Britannique, avec plus de 100 nouveaux incendies allumés dans toute la province, mais un passage à un temps plus frais devrait apporter un certain soulagement aux équipages.

Le responsable de l’information du BC Wildfire Service, Jean Strong, a déclaré que les équipages avaient pu prendre le dessus sur la plupart des nouveaux incendies grâce aux préparatifs avant les coups de foudre prévus et le temps chaud de la semaine dernière, ainsi que l’aide des membres du public qui ont signalé des incendies. au fur et à mesure qu’ils apparaissent.

“Bien que ce week-end ait été très actif et que nous ayons certainement vu pas mal de nouveaux incendies et une croissance et un comportement sérieux sur certains des plus gros, nous avons également connu beaucoup de succès”, a-t-elle déclaré mardi.

Elle a déclaré qu’il y avait eu 124 nouveaux incendies dans la province au cours des sept derniers jours, mais que 80% d’entre eux sont éteints, maîtrisés ou détenus par les pompiers.

Près de la moitié de ces incendies – 54 au total – ont été déclenchés dans la région du centre d’incendie de Kamloops, dans le sud de l’intérieur. Parmi ceux-ci, neuf sont toujours considérés comme hors de contrôle.

“Le reste de la semaine, nous attendons de bonnes nouvelles et du temps pour donner à nos équipages le dessus sur certains de ces plus gros incendies”, a déclaré Strong.

Cela inclut le Incendie de Keremeos Creek situé à environ 21 kilomètres au sud-ouest de Penticton.

Cet incendie est maintenant estimé à 27,9 kilomètres carrés et a jusqu’à présent provoqué des ordres d’évacuation pour 324 propriétés. 438 autres propriétés sont en alerte d’évacuation.

Le feu de forêt a détruit une cabane, mais aucun blessé n’a été signalé. Au total, 144 pompiers et neuf hélicoptères sont sur place pour combattre l’incendie, ainsi que du matériel lourd.

Strong a déclaré que l’incendie avait provoqué des fermetures périodiques de l’autoroute 3, et elle a déclaré que toute personne voyageant dans la région devrait vérifier DriveBC avant de prendre la route.

REGARDER | Incertitude, inquiétude dans la région de Keremeos alors que les incendies de forêt se propagent :

L’augmentation des feux de forêt dans le sud de la Colombie-Britannique entraîne davantage d’évacuations Un incendie de forêt croissant a provoqué davantage d’évacuations dans le sud de la Colombie-Britannique, les responsables exhortant les gens à obéir aux ordres.

Un autre incendie de forêt important à l’intérieur, l’incendie du ruisseau Nohomin au nord-ouest de Lytton, continue de croître lentement sur un terrain escarpé et rocheux , a déclaré Strong. La dernière estimation de sa taille est de 31,6 kilomètres carrés.

Strong a déclaré que le service des incendies de forêt avait reçu une aide importante de la part des pompiers de la Première Nation de Lytton.

Elle a encouragé les personnes qui repèrent de nouveaux incendies de forêt à les signaler via l’application BC Wildfire Service, qui permet aux utilisateurs de télécharger des photos de ce qu’ils voient.

Vendredi, des membres du public ont fait 13 rapports de nouveaux incendies avec des photos jointes, selon Strong.

“Nos équipes opérationnelles étaient ravies. Cela s’est vraiment avéré être un outil utile”, a-t-elle déclaré.