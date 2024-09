Le temps plus frais dans le sud de la Californie aide à lutter contre les incendies de forêt

LOS ANGELES — Des milliers de pompiers, aidés par un temps plus frais, ont progressé samedi contre trois incendies de forêt dans le sud de la Californie, et les responsables du nord du Nevada espéraient que presque toutes les personnes évacuées d’un incendie dans cette région pourraient bientôt rentrer chez elles.

Les autorités ont commencé à réduire les évacuations le plus grand incendie. L’incendie de Bridge à l’est de Los Angeles a brûlé 210 kilomètres carrés, incendié au moins 33 maisons et six chalets et forcé l’évacuation de 10 000 personnes.

Le chef de la section des opérations, Don Freguila, a déclaré samedi que le confinement était estimé à 3 % et qu’il s’améliorait, avec près de 2 500 pompiers travaillant sur les lignes. Il a déclaré que l’accent serait mis samedi sur le flanc ouest et la limite nord de l’incendie près de Wrightwood, où des avions-citernes ont largué du retardateur sur les flammes dans des zones escarpées et accidentées inaccessibles aux équipes au sol.

« Beaucoup de travail bien fait. Nous sommes vraiment en train de nous attaquer à ce problème et nous commençons à faire de bons progrès », a déclaré Freguila. Il a déclaré qu’un nouvel incendie localisé s’est déclaré vendredi soir près de la station de ski de Mount Baldy, le long de la limite sud de l’incendie, ne brûlant qu’environ un demi-hectare avant que les équipes « ne l’arrêtent ».

Les habitants de Californie du Sud ont menacé des dizaines de milliers de maisons et d’autres structures depuis leur escaladé pendant une vague de chaleur à trois chiffres.

L’incendie qui a éclaté le week-end dernier dans le Nevada, près du lac Tahoe, a détruit 14 maisons et brûlé près de 23 kilomètres carrés de forêt et de broussailles sur le versant est de la Sierra Nevada. Quelque 20 000 personnes ont été contraintes de quitter leur domicile au début de la semaine.

Les pompiers ont déclaré qu’il y avait 90 % de chances que les derniers évacués puissent rentrer chez eux d’ici la fin de la journée de samedi.

Samedi, la maîtrise de l’incendie était estimée à 76%, a indiqué la porte-parole des pompiers, Celeste Prescott. Certains des 700 membres de l’équipe devraient bientôt être envoyés sur d’autres feux, a-t-elle ajouté.

Les pompiers étaient en train de nettoyer la plupart des lieux, mais ils prévoyaient que le vent se lèverait dans l’après-midi et se tenaient donc prêts à attaquer les endroits qui s’enflammeraient.

« Nous sommes sur le point de connaître un grand succès ici », a déclaré le chef du district des pompiers de Truckee Meadows, Charles Moore.

Les autorités affirment qu’un Le chauffeur-livreur a délibérément commencé L’incendie de la ligne s’est déclaré dans le sud de la Californie le 5 septembre. Il a calciné 153 kilomètres carrés dans les montagnes de San Bernardino, où les gens skient en hiver et font du VTT en été.

Samedi, le feu était contenu à 25 %. Le temps frais des prochains jours devrait aider, ont indiqué les pompiers.

Il brûle à travers une végétation dense qui a poussé après deux hivers humides consécutifs lorsque les tempêtes de neige ont brisé des branches d’arbres, laissant derrière elles beaucoup de « combustible mort et tombé », a déclaré le chef de la section des opérations de Cal Fire, Jed Gaines.

Le zoo de Big Bear a déclaré avoir déplacé tous ses animaux vers un zoo de la ville de Palm Desert pour les protéger des incendies de forêt et de la hausse des températures.

Aucun décès n’a été signalé, mais au moins une douzaine de personnes, principalement des pompiers, ont été soignées pour des blessures, principalement liées à la chaleur, ont indiqué les autorités.

Des accusations d’incendie criminel ont été portées contre Justin Wayne Halstenberg, accusé d’avoir déclenché l’incendie de la ligne. Il doit être traduit en justice lundi, selon le bureau du procureur du comté de San Bernardino. La mère de Halstenberg, Connie Halstenberg, a déclaré au Los Angeles Times que son fils « n’a pas allumé ce feu ».

L’étendue exacte des dégâts causés par l’incendie reste incertaine, mais le procureur du comté de San Bernardino, Jason Anderson, a déclaré qu’au moins une maison avait été détruite.

L’incendie de l’aéroport dans les comtés d’Orange et de Riverside a été difficile à maîtriser en raison du terrain escarpé et des conditions sèches, et parce que certaines zones n’avaient pas brûlé depuis des décennies. Apparemment déclenché par des ouvriers utilisant de l’équipement lourd, il a brûlé plus de 96 kilomètres carrés. Il était contenu à 9 % samedi.

« Bien que les lignes directes aient été difficiles à construire en raison du terrain accidenté, des conditions météorologiques favorables ont soutenu leurs efforts », a indiqué le rapport de situation de samedi du Département des forêts et de la protection contre les incendies de Californie.

Selon les pompiers du comté d’Orange, dix pompiers et deux résidents ont été blessés dans l’incendie. Il a détruit au moins 27 cabanes dans la région de Holy Jim Canyon, ont indiqué les autorités.

Sonner a réalisé son reportage depuis Reno, Nevada. Rodriguez a réalisé son reportage depuis San Francisco. Amy Taxin, journaliste à l’Associated Press à Santa Ana, Californie, a contribué à l’article.