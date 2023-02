Le temps plus chaud n’empêche pas la communauté DeKalb de profiter des plaisirs de l’hiver à Polar Palooza – Shaw Local

DeKALB – Le beau temps et le ciel clair avec des températures dans les 20 et les 30 degrés n’ont pas dissuadé des dizaines de personnes de se rendre au parc Hopkins à DeKalb pour profiter d’un peu de plaisir hivernal lors du Polar Palooza annuel du DeKalb Park District samedi.

Dans sa septième année, le festival d’hiver continue de favoriser les possibilités de plaisir d’hiver pour les familles et les enfants de la région.

Stephanie Hunter, résidente de Sycamore, a aidé l’un de ses fils à lacer ses patins à glace près de la patinoire de Polar Palooza. C’était la première fois qu’elle et ses fils assistaient au festival d’hiver.

“Je l’ai vu sur Facebook par un ami local, et c’était comme la journée parfaite pour ça”, a déclaré Hunter. « Comme c’est excitant pour les enfants de pouvoir faire du patin à glace. C’est la première fois qu’ils le font. Ils sont très excités.

Les gens se rendent à la patinoire pour patiner lors de la septième Polar Palooza annuelle du DeKalb Park District, qui s’est tenue le samedi 4 février 2023. (Megann Horstead)

Les festivités comprenaient, entre autres, du patin à glace, des s’mores rôtis, des promenades en charrette, de la folie des bulles, des démonstrations de chiens de traîneau, une chasse au trésor avec des bonhommes de neige, de la peinture sur neige et des rencontres avec des chiots de sauvetage Spirit Siberian.

Katie Drum, coordinatrice du marketing pour le district du parc DeKalb, a déclaré que Polar Palooza complète le district du parc et sa mission à plusieurs niveaux.

“Notre objectif est d’amener les individus et les familles à l’extérieur pendant l’hiver”, a déclaré Drum. «C’est généralement à cette période de l’année que les gens commencent à avoir une très forte fièvre de cabine. Cela fait environ un mois depuis les vacances. Fondamentalement, c’est juste une façon amusante de sortir de la maison et de s’amuser gratuitement tout en célébrant la saison hivernale. Nous avons des tonnes d’activités de plein air pour toute la famille et quelques activités d’intérieur aussi. Donc, si vous avez un peu froid, vous pouvez entrer et vous réchauffer.

À l’intérieur du centre communautaire Hopkins, du chocolat chaud, de l’art et de l’artisanat, une promenade du livre et des jeux de lancer ont été offerts.

Rock Cox, résident de Mokena, se tenait à l’extérieur pour observer le festival d’hiver avec son Husky sibérien en laisse pendant que ses enfants dégustaient de la barbe à papa et du chocolat chaud. Cox a déclaré qu’ils aimaient sortir par temps froid et hivernal.

“Nous étions inquiets parce que ça chauffe aujourd’hui”, a déclaré Cox. « Nous avions peur que la neige disparaisse. Il y a beaucoup de neige ici, ce qui est bien. Nous voulons encore faire de la luge et du patin à glace.

Les chiots de sauvetage Spirit Siberian participent à une démonstration de chiens de traîneau qui s’est tenue le samedi 4 février 2023 dans le cadre de la septième édition Polar Palooza du DeKalb Park District. (Megann Horstead)

Drum a déclaré que le district du parc était ravi d’ouvrir la patinoire du parc Hopkins juste à temps pour Polar Palooza. Plus tôt dans la semaine, les températures ont chuté en dessous de zéro la nuit et sont restées plus froides tout au long de la journée jusqu’à samedi.

“Il y a quelques jours, les conditions de gel hivernal nous ont permis de tout préparer”, a déclaré Drum. « Je dirais que c’est l’une de nos activités les plus populaires au festival parce que nous offrons gratuitement une offre limitée de location de patins à glace. Les patins à glace ne sont plus quelque chose que tout le monde possède. Donc, c’est une opportunité d’aller gratuitement, mais vous n’avez pas à faire cet investissement en achetant des patins à glace.

Megan Gerken, résidente de DeKalb, se dirigeait vers les balançoires avec sa fille de 8 ans, Amelia Gerken. Megan Gerken a déclaré qu’elle estimait que Polar Palooza avait une participation respectable cette année.

Amelia Gerken a déclaré qu’elle aimait surtout faire du patin à glace et rencontrer les chiots de sauvetage Spirit Siberian à Polar Palooza.

“C’est vraiment bien”, a déclaré Megan Gerken. « Je pense que la météo a joué un rôle important. Il ne fait plus aussi froid qu’avant. »