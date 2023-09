Le temps plus chaud entraîne une augmentation de l’activité des incendies dans l’incendie de West Kelowna

Des températures plus élevées et une crête de haute pression plus forte provoquent une augmentation des conditions d’incendie lors de l’incendie de forêt de McDougall Creek.

Les équipes de pompiers sont confrontées à ce que l’on appelle des « conditions de croisement », c’est-à-dire lorsque l’humidité relative est inférieure ou égale à la température, ce qui est un indicateur de conditions de brûlage extrêmes. De ce fait, la fumée pourrait devenir plus visible.

Ces conditions devraient persister tout au long du week-end et se propager vers le sud-est, mais ne devraient pas atteindre l’intérieur des terres.

Dimanche, le BC Wildfire Service s’attend aux conditions les plus chaudes, les plus sèches et les plus venteuses du week-end.

Plus tôt cette semaine, les équipes de pompiers ont exécuté un allumage planifié de 146 hectares dans la région de Hidden Creek. Samedi, des équipes restent dans la zone et effectuent des allumages manuels à petite échelle pour éliminer tout carburant non brûlé. Ils s’occupent également de tous les points chauds qui surviennent.

À l’heure actuelle, l’incendie de forêt continue d’être le plus actif au-dessus du bassin hydrographique de Powers Creek, situé près du quartier Glenrosa de West Kelowna.

Le BC Wildfire Service a également prolongé une ordonnance de restriction de zone jusqu’au vendredi 15 septembre ou jusqu’à son annulation.

Ils tiennent à rappeler au public que personne n’est autorisé dans la zone de restriction/ordre d’évacuation. Des membres du public continuent de se trouver le long du chemin de service forestier Jack Pine alors qu’ils tentent d’accéder aux propriétés par bateau le long du lac Okanagan. Ce week-end, la GRC de Kelowna augmente ses équipages dans les zones de contrôle et sur le lac Okanagan, car les bateaux doivent rester hors de l’eau au nord du pont William R. Bennett jusqu’au parc provincial Fintry.

Dans un avenir prévisible, la GRC de Kelowna et les agents de protection de la nature resteront sur les lieux pour continuer d’appliquer l’ordonnance de restriction de zone. Toute personne trouvée dans le secteur s’expose à une amende de 1 150 $.

La commande est en vigueur pour de nombreuses raisons, notamment :

•Opérateurs d’équipement lourd et de tronçonneuse : les opérateurs d’équipement lourd et de tronçonneuse ne peuvent ni vous entendre ni vous voir lorsqu’ils utilisent l’équipement ;

•Fosses à cendres : des souches et des racines d’arbres profondes et intensément brûlantes peuvent entraîner la formation de fosses à cendres chaudes sous terre qui peuvent entraîner de graves brûlures si vous marchez ou tombez dedans ;

•Chute d’arbres : La sécheresse et les racines brûlées des arbres provoquent une instabilité des arbres qui peuvent tomber à tout moment, surtout s’il y a du vent.

Tous les ordres et alertes d’évacuation restent les mêmes pour le moment. Les résidents peuvent consulter la carte des opérations d’urgence du centre de l’Okanagan.

Au total, 405 propriétés restent sous ordre d’évacuation et 12 303 en alerte d’évacuation dans la région centrale de l’Okanagan.

Pour des raisons de sécurité, l’accès temporaire à Bear Creek Road et Rose Valley North, prévu pour le 9 septembre, a été reporté.

L’incendie de forêt du ruisseau McDougall s’étend toujours sur 13 712 hectares, mais sa taille augmentera car aucune nouvelle cartographie n’a eu lieu depuis le mardi 29 août. Il s’agit d’un incendie de forêt remarquable.

Transports Canada et le BC Wildfire Service interdisent l’utilisation de drones de toute taille à proximité d’un incendie de forêt. L’exploitation de tout aéronef non associé à des activités de lutte contre les incendies dans un rayon de cinq milles marins autour d’un incendie, y compris les véhicules aériens sans pilote (UAV ou drones), est illégale. Quiconque interfère avec les efforts de lutte contre les incendies de forêt s’expose à des sanctions pouvant aller jusqu’à 100 000 dollars et/ou jusqu’à un an de prison.

@cunninghamjordy

[email protected]

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

Feux de forêt en Colombie-Britannique en 2023Dernières nouvellesVille de West KelownaKelownaOkanagan