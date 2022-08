Le temps passé entre Jennifer Lopez et Ben Affleck les rend plus forts – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Luca Carlino/NurPhoto/Shutterstock

L’absence rend le cœur plus affectueux, et il en va de même pour Bennifer ! Avec Ben Affleck, 49 ans, de retour à Los Angeles et Jennifer Lopez, 53 ans, séjournant en Europe après leur lune de miel, ont révélé des sources proches du couple à HollywoodLa Vie EXCLUSIVEMENT que le couple A-list est tout à fait d’accord avec le temps à part pour se concentrer sur différents projets, et cela rend même leur amour tellement “plus fort”.

Un initié proche de J.Lo a révélé que les deux stars savent exactement quelles sont les exigences de leur carrière et pensent que le temps passé loin l’un de l’autre aide leur relation. “La seule chose qui rend leur relation si unique, c’est qu’ils connaissent mieux que quiconque les exigences qui accompagnent ce qu’ils font”, a déclaré la source. “Ils croient en fait que passer du temps séparément les rend plus forts et c’est parfait parce que lorsqu’ils sont séparés, ils gagnent énormément d’argent. C’est une situation gagnant-gagnant. »

Même s’ils ne sont pas physiquement au même endroit, la source a expliqué qu’ils se parlent encore beaucoup, et quand ils se reverront, ce ne sera que plus doux. “Ils sont toujours en train de parler, d’envoyer des SMS, d’utiliser FaceTiming et même de se camer lorsqu’ils travaillent à part. Et le temps qu’ils passent loin l’un de l’autre rend la réunion encore meilleure. JLo aime le fait qu’elle sache que son mari sera là pour elle quoi qu’il arrive », ont-ils déclaré.

Un autre initié proche des jeunes mariés a révélé que le Fille disparue L’acteur et chanteur de “Jenny from the Block” a expliqué qu’ils avaient eu des conversations ouvertes sur l’équilibre entre carrière et relation. “Ils comprennent parfaitement qu’il y aura des moments où ils ne pourront pas toujours être ensemble. C’est quelque chose qu’ils ont tous les deux reconnu et discuté en profondeur tout au long de leur relation, donc ce n’est pas nouveau. Bien sûr, se séparer si peu de temps après leur mariage n’est pas idéal. Mais ils savent qu’ils ont toute la vie devant eux et apprécient chaque minute du voyage », a déclaré la source.

Après s’être mariés lors d’une cérémonie surprise à Las Vegas, Ben et Jennifer ont passé une lune de miel romantique et un voyage en famille à Paris. Alors que le couple s’est beaucoup amusé pendant le voyage et a passé beaucoup de temps de qualité avec leurs enfants, Ben a fini par rentrer à Los Angeles, où il a été vu sur le tournage de Aquaman 2. J.Lo a choisi de rester un peu plus longtemps en Europe et a été vue en train de passer du temps avec ses enfants.