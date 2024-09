Le temps passé devant un écran et l’utilisation des réseaux sociaux sont liés aux symptômes des troubles de l’alimentation chez les jeunes adolescents

Crédit : Karolina Grabowska de Pexels



Alors que les adolescents continuent de passer plus de temps sur les écrans et les réseaux sociaux, une nouvelle étude révèle que chez les 9 à 14 ans, un temps excessif passé en ligne est associé à un risque plus élevé de présenter des symptômes de troubles alimentaires.

Ces symptômes comprennent l’inquiétude de prendre du poids, le fait de lier son estime de soi au poids, des comportements compensatoires pour éviter la prise de poids, des crises de boulimie et un sentiment de détresse face aux crises de boulimie.

L’étude est publié dans le journal Troubles de l’alimentation et du poids – Études sur l’anorexie, la boulimie et l’obésité.

« Les réseaux sociaux favorisent les comparaisons constantes avec les pairs et l’exposition à des idéaux corporels inaccessibles », explique le Dr Jason M. Nagata, auteur principal et professeur associé de pédiatrie à l’Université de Californie à San Francisco. « Cela peut contribuer à l’insatisfaction de l’individu vis-à-vis de son propre corps, à une diminution de l’estime de soi et à des tentatives malsaines de contrôler son poids, ce qui augmente le risque de développer des troubles de l’alimentation et d’autres problèmes de santé mentale. »

L’utilisation problématique des réseaux sociaux et du téléphone portable, caractérisée par une dépendance qui altère la vie quotidienne, est également associée aux symptômes des troubles du comportement alimentaire. La surconsommation des réseaux sociaux peut non seulement accroître l’exposition aux idéaux et aux comparaisons corporelles, mais peut également intensifier les comportements impulsifs, renforcer les crises de boulimie et contribuer aux tendances addictives.

« Les adolescents devraient limiter leur utilisation des réseaux sociaux qui encouragent les troubles alimentaires et les comparaisons d’apparence. Les parents peuvent jouer un rôle important en élaborant des plans d’utilisation des médias familiaux et en tenant des conversations ouvertes sur l’utilisation problématique des écrans et les problèmes d’alimentation désordonnée », explique Nagata.

L’étude s’appuie sur les connaissances existantes concernant les troubles de l’alimentation chez les adolescents, qui présentent l’un des taux de mortalité les plus élevés de tous les troubles psychiatriques. L’étude utilise les données de l’étude nationale sur le développement cognitif du cerveau des adolescents (ABCD), la plus grande étude à long terme sur le développement du cerveau aux États-Unis. L’étude a recueilli des données sur 11 875 enfants âgés de 9 à 14 ans. Les participants à l’étude ont fourni des informations sur leurs habitudes habituelles devant les écrans, ainsi que sur leurs éventuels symptômes de troubles de l’alimentation.

« Cette étude souligne la nécessité de mener davantage de recherches sur la relation entre les médias sociaux, l’utilisation problématique des écrans et le bien-être mental au début de l’adolescence », déclare le coauteur Kyle T. Ganson, Ph. D., professeur adjoint à la Faculté de travail social Factor-Inwentash de l’Université de Toronto. « Les recherches futures devraient se concentrer sur l’identification des types de contenu spécifiques qui présentent le plus grand risque pour les jeunes de développer des symptômes de troubles alimentaires. »

