Le temps passé dans la nature semble ralentir la maladie de Parkinson et d’Alzheimer

MARDI 27 décembre 2022 (HealthDay News) — Vivre dans une zone avec un accès facile aux parcs et aux rivières semble ralentir la progression de maladies neurologiques dévastatrices, telles que la maladie d’Alzheimer et la maladie de Parkinson.

C’est la conclusion d’une nouvelle étude basée sur plus d’une décennie et demie de suivi du risque de maladie chez près de 62 millions d’Américains de 65 ans et plus.

“Des recherches antérieures ont montré que les environnements naturels – tels que les forêts, les parcs et les rivières – peuvent aider à réduire le stress et à restaurer l’attention”, a noté l’auteur principal Jochem Klompmaker, chercheur postdoctoral à la Harvard TH Chan School of Public Health à Boston. “De plus, les environnements naturels fournissent des cadres pour l’activité physique et les interactions sociales, et peuvent réduire l’exposition à la pollution de l’air, à la chaleur extrême et au bruit de la circulation.”

Pour s’appuyer sur ces observations, ses collègues et lui ont examiné les admissions à l’hôpital pour la maladie d’Alzheimer et les démences apparentées, ainsi que pour la maladie de Parkinson.

En se concentrant sur l’admission à l’hôpital, Klompmaker a souligné que son équipe était ne pas évaluer le risque initial de développer l’une ou l’autre des maladies. Au lieu de cela, les chercheurs voulaient savoir si une exposition accrue à la nature réduisait les chances que l’une ou l’autre maladie progresse rapidement.