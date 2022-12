Le temps le plus froid reste à venir et les chances de Noël blanc sont «assez bonnes» dans l’Okanagan

Si vous pensiez que la première semaine de décembre était froide dans l’Okanagan, Environnement Canada dit que vous n’avez encore rien vu.

Les températures classées comme «bien inférieures à la moyenne» balayeront l’intérieur de la Colombie-Britannique au cours des sept prochains jours, Kelowna, Penticton et Vernon devant toutes dépasser les -10 °C.

“Les prévisions de masse d’air arctique vont dominer l’intérieur”, a déclaré Trevor Smith, météorologue à Environnement et Changement climatique Canada. “Ça va être une marque d’air plus froide que ce que nous avons vu au début du mois… certainement la plus froide qu’il ait été jusqu’à présent.”

À partir de vendredi, les maximums diurnes devraient atteindre -7 ° C dans les trois villes susmentionnées.

Mais la pensée de ce qui pourrait arriver 24 heures plus tard pourrait façonner la saison des fêtes pour beaucoup. Une probabilité de 60 % d’averses est conforme à toutes les prévisions de l’Okanagan du dimanche 18 décembre au mardi 20 décembre.

Selon les experts, ceux qui espèrent voir de la poussière blanche sur le sol en regardant par la fenêtre le 25 décembre passeront une bonne journée.

“Il y a de bonnes chances que nous ayons un Noël blanc”, a déclaré Smith. “Je pense seulement que nous aurons un ou deux centimètres de neige, du dimanche au mardi, mais il fera suffisamment froid pour ne pas fondre et il restera au sol pendant les vacances.”

Il y a cependant une différence entre un “Noël blanc” et un “Noël parfait”. La probabilité que les communautés de l’Okanagan connaissent ce dernier est peu probable.

Selon la définition d’Environnement Canada, un « Noël parfait » comprend au moins deux centimètres de neige au sol le matin, ainsi que de nouvelles chutes de neige pendant la journée.

Un Noël blanc, quant à lui, ne nécessite que deux centimètres de neige pour être broyé le matin de Noël à partir de 4 heures du matin PST.

Depuis 1555, Kelowna a eu 64 % de chances de vivre un Noël blanc, tandis que la probabilité de Penticton est beaucoup plus faible à 31 %. Les données pour Vernon n’étaient pas disponibles.

Le début de mois glacial de l’Okanagan, combiné à la vague de froid prévue au cours des sept prochains jours, place ce mois de décembre sur la bonne voie pour être parmi les plus froids de tous les temps.

Selon Smith, la “légère poussée du Pacifique” attendue n’a pas encore balayé la vallée. Au lieu de cela, l’influence arctique est restée persistante, remontant à la fin novembre.

“Quand tout sera prêt et terminé, les moyennes mensuelles seront tout aussi légèrement inférieures à ce qu’elles sont habituellement, surtout compte tenu de ce qui va se passer au cours des sept prochains jours”, déclare Smith.

