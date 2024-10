Le temps le plus froid jusqu’à présent cette saison arrive. Kansas City connaîtra-t-elle son premier gel ?

Préparez-vous à vous emmitoufler à Kansas City. Les températures les plus froides jusqu’à présent cette saison sont sur le point de s’abattre sur la région.

Le temps frais et sec d’automne se poursuivra dans la région de Kansas City mardi, avec des températures ne grimpant que jusqu’à 50 degrés supérieurs dans l’après-midi, selon le National Weather Service.

C’est environ 10 degrés en dessous de la moyenne de 68 degrés que Kansas City connaît généralement à cette période de l’année.

Plus tard, de l’air canadien plus sec et plus froid devrait pénétrer dans la région, éliminer toute couverture nuageuse restante. Cela améliorera le refroidissement nocturne et entraînera les températures chutent en dessous de zéro dans toute la région de Kansas City.

« Certaines parties de l’îlot thermique urbain du centre-ville de KC pourraient rester juste au-dessus du point de congélation ; cependant, il est fort probable que la plupart des endroits chuteront en dessous de 32 degrés tôt mercredi matin », a déclaré le service météorologique dans sa discussion sur les prévisions.

Des gelées généralisées sont attendues.

Premier gel de la saison

Un avertissement de gel a été émis pour l’ensemble de la zone de prévision de Kansas City, de 1 h à 9 h mercredi.

« Les conditions de gel et de gel pourraient tuer les cultures, d’autres végétations sensibles et éventuellement endommager la plomberie extérieure non protégée », a indiqué le service météorologique.

Certaines étapes recommandées incluent:

Le service météorologique a exhorté la population à prendre dès maintenant des mesures pour protéger les plantes tendres du froid.

Apportez des plantes en pot dans un abri ou dans votre garage.

Appliquez une épaisse couche de paillis autour des plantes.

Arrosez vos plantes. L’eau aide à piéger la chaleur ou à ralentir la perte de chaleur autour d’une plante.

Couvrez les plantes avec un drap, une boîte ou un récipient. N’oubliez pas de vous découvrir une fois la menace terminée.

Alimenter une source de chaleur.

En règle générale, Kansas City ne connaît pas son premier gel de la saison avant le 27 octobre. Le premier a eu lieu le 9 septembre 1995 et le dernier le 24 novembre 1931.

Un temps plus chaud à venir

Le ciel dégagé permettra aux températures de rebondir rapidement mercredi, a indiqué le service météorologique. Dans l’après-midi, les températures devraient atteindre environ 60 degrés.

Le temps ne sera pas aussi froid pendant la nuit : les températures resteront dans les années 40.

Les températures reviendront à la normale jeudi, grimpant jusqu’à près de 70 degrés.

Le temps semble idéal pour un week-end d’automne, avec un ciel ensoleillé et des températures comprises entre 70 et 70 degrés vendredi, samedi et dimanche.

Le temps s’annonce également sec.

« Il est fort probable que les risques de pluie soient reportés au moins jusqu’à lundi », a déclaré le service météorologique. «Malheureusement, ces risques de pluie se concentrent principalement sur le nord-ouest du Missouri (nord-ouest du Missouri) lundi. Ainsi, même tout le monde dans la zone de prévision de Kansas City n’a pas la possibilité de recevoir quelques précipitations, ce qui serait vraiment bien d’avoir car nous avons plus de 4 pouces de pluie par rapport à la normale depuis le 1er septembre.

Les perspectives élargies indiquent que des températures supérieures à la moyenne et des précipitations légèrement supérieures à la normale sont probables pour la fin octobre.