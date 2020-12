Le temps humide pourrait freiner les célébrations du jour de Noël dans toute l’Australie cette année – seuls certains États devraient sonner les festivités sous le soleil.

Le Bureau de météorologie a publié ses prévisions pour le 25 décembre, révélant un mélange mélangé d’orages, d’inondations soudaines et de ciel bleu.

Le météorologue principal Dean Narramore a déclaré que le fait de manger à l’extérieur le jour de Noël dépendra de l’endroit où vous vivez.

Les célébrations en salle sont en faveur de la majeure partie du Territoire du Nord et de certaines parties de l’Australie occidentale où des averses et des orages sont attendus.

Alors que les résidents du sud sont susceptibles de profiter d’un temps beau et ensoleillé, idéal pour les barbecues et le cricket dans la cour, a-t-il déclaré.

Le temps humide est susceptible d’avoir un impact sur les célébrations à travers l’Australie le jour de Noël, mais certains États se préparent à des festivités au soleil (photo: les touristes portent des chapeaux de Père Noël à Bondi Beach à Noël 2019)

PRÉVISIONS PAR ÉTAT / TERRITOIRE

Australie occidentale

Perth peut s’attendre à une période chaude avant Noël avec de fortes vagues de chaleur possibles alors que les températures approchent de 40 ° C.

Le jour de Noël, le temps se refroidira légèrement et culminera dans les 30 secondes.

«Une belle journée à la plage, avec juste la chance de prendre une douche ici ou là», a déclaré M. Narramore à ABC News.

Pendant ce temps, les conditions de mousson devraient se poursuivre dans le nord de l’État.

Australie du Sud

Un ciel bleu et un ensoleillement sont attendus dans le sud, avec des températures prévues pour atteindre les années 20 moyennes à élevées.

Il pourrait faire encore plus chaud à Adélaïde, avec une prévision maximale de 34 ° C le jour de Noël.

Dans le nord de l’État, les températures resteront élevées et la région pourrait faire face à des averses et des orages.

Les célébrations en salle sont en faveur de la majeure partie du Territoire du Nord et de certaines parties de l’Australie occidentale où des averses et des orages sont attendus (photo: un couple regarde la tempête à Byron Bay en Nouvelle-Galles du Sud)

Le Bureau de météorologie prévoit un beau temps sur la plage à Perth le jour de Noël

Victoria

Les Victoriens se réveilleront pour un « nouveau » départ le matin, se réchauffant pour un après-midi confortable dans les années 20.

Le temps doux se poursuivra le lendemain pour le test du lendemain de Noël au Melbourne Cricket Ground.

Tasmanie

Dans la même veine que les températures victoriennes, il restera plus frais en Tasmanie avec Hobart « flirtant » avec 20 ° C et généralement bien.

Nouvelle-Galles du Sud / Territoire de la capitale australienne

Des averses et des orages sont attendus dans les régions de l’est, mais «ce ne sera pas le lessivage».

Les résidents à l’ouest de la Great Dividing Range peuvent s’attendre à la chaleur et au soleil.

Alors que Sydney et Canberra pourraient voir le jour de Noël atteindre les 20 ans.

Un grand système de haute pression sur la côte est devrait être une bonne nouvelle pour la Sydney to Hobart Yacht Race – permettre une épidémie de Covid-19 n’a pas d’impact sur l’événement.

Le temps pluvieux devrait se poursuivre dans l’État du Soleil à l’approche de la saison des fêtes, avec des prévisions de pluie et de tempêtes pour la plupart des régions (en photo, deux filles luttent contre le vent et la pluie sur la Gold Coast le 13 décembre)

Queensland

Le temps pluvieux devrait se poursuivre dans l’État du Soleil à l’approche de la saison des fêtes, avec des prévisions de pluie et de tempêtes pour la plupart des régions.

Brisbane peut s’attendre à Noël au milieu des années 20 avec des averses et de possibles tempêtes.

Alors que les orages dans d’autres parties de l’État pourraient accabler des zones avec des systèmes fluviaux déjà saturés.

«Les inondations sont définitivement une préoccupation, en particulier là où ces tempêtes se forment sur des ruisseaux et des systèmes fluviaux déjà saturés», a déclaré M. Narramore.

Territoire du Nord

Darwin connaîtra un climat tropical typique avec environ 20 ° C et des orages attendus.

Dans le reste du territoire, y compris la région de Kimberly, les résidents connaîtront probablement de fortes pluies et des inondations jusqu’à Noël.

Les prévisions sont gravement affectées par le régime météorologique de La Nina, entraînant des précipitations supérieures à la moyenne dans une grande partie de l’Australie en décembre.

À Alice Springs, il fera chaud et ensoleillé le 25.

Le temps humide dramatique a été observé dans le sud du Queensland et le nord de la Nouvelle-Galles du Sud ce week-end, avec des inondations soudaines susceptibles de menacer les maisons pendant plusieurs jours lors d’une tempête « une fois tous les 100 ans ».

Ces courageux nageurs ont ignoré les panneaux de plage fermés à Burleigh Heads dimanche (photo) qui ont vu d’énormes houles frapper le littoral

La plage principale de Byron Bay a été l’une des principales victimes de la première tempête de pluie La Nina de la saison, l’endroit populaire étant complètement emporté par la marée haute.

Les conditions de surf dangereuses n’ont pas effrayé les plus courageux des nageurs et des surfeurs qui ont ignoré les panneaux de plage fermés et les appels de Surf Life Saving Queensland à rester hors de l’eau, désireux de tirer le meilleur parti des vagues de cinq mètres de la Gold Coast.

Une quantité stupéfiante de 500 mm de pluie a été déversée sur la côte est de l’Australie au cours du week-end, avec plus de 600 appels passés aux services d’urgence de l’État pour obtenir de l’aide pour traverser les eaux de crue.

