Le temps humide du nord de la Californie pour soulager les moustiques

Si vous avez récemment été frappé, démangé ou plaint de moustiques agaçants, vous n'êtes pas seul. Récemment, une période de temps chaud et sec, accompagnée de températures record en janvier dans la vallée, a fait sortir les moustiques de leur hibernation en début de saison. "Ce ne sont pas le type de moustiques porteurs du Nil occidental. Ils sont plutôt nuisibles et ils sortent de leur hibernation de manière agressive et cherchent à manger", a déclaré Luz Maria Robles, porte-parole du district de contrôle des moustiques et des vecteurs de Sacramento-Yolo. . Le district a signalé que les appels liés aux moustiques ont augmenté au cours de cette récente période de temps chaud. "C'est une tendance typique que nous observons chaque année lorsque nous avons quelques jours de temps ensoleillé et chaud", a déclaré Gary Goodman, directeur du district de contrôle des moustiques et des vecteurs de Sacramento-Yolo. Mais le soulagement est en route. "Nous aurons certainement une pause avec la pluie prévue", a déclaré Robles. "Après la pluie, quand le temps sera toujours chaud, nous les reverrons." La meilleure protection contre les piqûres de moustiques est de porter des manches longues et des pantalons lorsque vous passez du temps à l'extérieur, ainsi que d'utiliser un anti-moustique, a déclaré Robles. Les experts exhortent également les habitants à drainer les eaux stagnantes autour de leurs maisons, car elles peuvent servir de terrain fertile pour de futurs moustiques.