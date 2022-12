Le temps hivernal paralyse les systèmes d’approvisionnement en eau du Grand Sud

JACKSON, Miss. (AP) – Une vague de froid qui recouvre le Grand Sud a bouleversé les systèmes d’approvisionnement en eau alors que les autorités locales luttent pour réparer les fuites généralisées et les tuyaux cassés, obligeant certaines personnes à prendre des mesures drastiques pour se débrouiller sans un accès fiable à l’eau courante.

Les pannes d’infrastructures se sont succédé rapidement après des jours de températures glaciales dans des zones où de longues périodes de temps glacial sont anormales.

Les problèmes d’eau sont aigus dans des endroits comme Jackson, Mississippi, où le système d’eau s’est partiellement effondré fin août et a connu des pannes répétées liées aux conditions météorologiques. Le maire de Jackson, Chokwe Antar Lumumba, a déclaré l’état d’urgence local lundi soir, car son système d’eau en difficulté n’a pas réussi à produire une pression adéquate en raison de tuyaux cassés et qui fuyaient.

Les équipes ont passé des jours à travailler pour identifier les fuites, mais les responsables de la ville ont déclaré que la pression restait faible ou inexistante.

Tekemia Bennett a déclaré qu’elle n’avait pas eu d’eau depuis vendredi. Elle et ses quatre enfants se sont réveillés sans eau le jour de Noël.

“Noël, c’était comme si le Grinch venait le voler. Je ne pouvais pas cuisiner pour mes enfants. C’était plus comme si nous étions en mode survie », a déclaré Bennett. « Mes enfants ouvraient leur cadeau, mais nous n’avons même pas d’eau. Je ne pouvais même pas préparer le dîner de Noël.

Les gens ont afflué vers les sites de distribution d’eau mis en place par la ville, mais les lignes étaient “aussi longues que l’œil pouvait voir”, a déclaré Bennett. Elle s’est mise en ligne deux jours de suite avant de finalement abandonner.

Tirer la chasse d’eau sans aucune pression nécessite de grandes quantités d’eau, une denrée rare à Jackson. Elle a donc commencé à couvrir sa cuvette de toilettes avec des sacs en plastique et des sacs poubelles.

“Nous déféquons en fait dans des sacs, les attachons et les jetons à la poubelle”, a déclaré Bennett.

Dans tout le Grand Sud, des centaines de fuites de tuyaux cassés vidaient les châteaux d’eau plus rapidement que les usines de traitement ne pouvaient les reconstituer.

Selma, en Alabama, en était au troisième jour pour essayer de trouver des fuites et a commencé lundi à fermer les principales lignes et à interrompre le service pour tenter d’isoler où se produisaient les plus grosses fuites, a déclaré le maire James Perkins Jr. dans un communiqué.

Les équipes d’eau de Florence, en Caroline du Sud, ont finalement réussi mardi à rétablir la pression de l’eau après avoir dû suivre à peu près toutes les conduites d’eau de la ville pour trouver une fuite importante mais cachée, ont déclaré des responsables.

Des problèmes d’eau généralisés se sont également poursuivis en Géorgie. Les autorités ont commencé lundi à distribuer de l’eau dans le comté de Clayton, une banlieue juste au sud d’Atlanta, après que des tuyaux éclatés ont fait perdre de l’eau à de nombreux clients dimanche.

“Ce n’est pas un sentiment formidable, et nous sommes tristes parce qu’à Noël, je me suis réveillé pour faire des tamales et j’ai réalisé que nous n’avions pas d’eau”, a déclaré Maria Landeros, une résidente de Forest Park depuis 30 ans, à WXIA-TV en espagnol. “Cela m’a fait pleurer parce que je voulais cuisiner ça pour ma famille. Maintenant, nous sommes inquiets parce que nous ne savons pas quand l’eau pourrait revenir.

Des voitures se sont alignées au coin du poste de police de Forest Park alors que les autorités municipales distribuaient 200 caisses d’eau en trois heures.

« Nous sommes ici pour utiliser l’eau pour les besoins les plus élémentaires — pour la salle de bain. Nous pouvons retarder la douche, mais nous voulons utiliser l’eau pour le reste. J’ai l’impression que nous sommes revenus il y a 50 ou 60 ans avec cet événement », a déclaré Victor Landeros.

De l’eau était également distribuée à Milledgeville, dans le centre de la Géorgie, où des centaines d’habitants sont sans eau depuis dimanche en raison d’une rupture de conduite. Certains habitants ont déclaré lundi à WMAZ-TV qu’ils transportaient de l’eau dans des seaux depuis des étangs et des piscines jusqu’aux toilettes à chasse d’eau.

Un certain nombre d’autres régions ont signalé une faible pression d’eau et ont conseillé aux résidents de faire bouillir l’eau, y compris de vastes étendues de la banlieue d’Atlanta des comtés de DeKalb et Forsyth.

De l’eau en bouteille a été distribuée mardi à Memphis, dans le Tennessee, où les autorités ont exhorté les gens à “limiter toutes les utilisations non essentielles de l’eau”.

Un plan de gestion d’urgence de la sécheresse a été mis en place lundi par Memphis Light, Gas and Water qui interdit les utilisations non essentielles de l’eau telles que le lavage des voitures pendant que le service public s’efforce de trouver, de réparer ou d’isoler les coupures principales et les services d’eau en panne, a-t-il déclaré dans un communiqué. Les bris ont entraîné une importante perte de pression dans le réseau d’eau potable.

Les problèmes d’eau ont commencé le 24 décembre lorsque le service public a déclaré avoir subi plusieurs ruptures de ligne en raison du temps glacial et des pannes de courant. Memphis Light, Gas and Water, qui dessert plus de 440 000 clients à Memphis et dans le comté de Shelby, a déclaré à l’époque que tous les clients devaient conserver l’eau et la faire bouillir par précaution lors de l’utilisation.

Dans le Kentucky, le Meade County Water District a demandé à ses 5 000 clients d’économiser l’eau. Mais ensuite, il a déclaré dans un communiqué qu’en raison des températures froides et de l’augmentation de la demande, il n’était pas en mesure de suivre le rythme et couperait temporairement le service dans certaines zones afin que les réservoirs puissent se remplir.

Certaines parties d’Asheville, en Caroline du Nord, connaissaient des pannes d’eau ou on leur a conseillé de faire bouillir de l’eau. La ville a déclaré mardi après-midi qu’une installation de production d’eau dans la partie sud de la ville était incapable de produire de l’eau depuis le 24 décembre, et le problème a été exacerbé par des ruptures de conduite en raison de températures extrêmement froides.

Les responsables ont encouragé les habitants du Sud à faire couler les robinets pendant la vague de froid prolongée, car l’eau circulant dans les tuyaux est moins susceptible de geler. Mais dès que la température a dépassé 32 degrés Fahrenheit (0 Celsius), ils ont dit que les gens devaient arrêter le goutte-à-goutte. Ce dégel signifie également que des tuyaux gelés et brisés commenceront soudainement à fuir.

L’eau se dilate lorsqu’elle gèle, faisant éclater les tuyaux qui ne sont pas protégés. Ensuite, lorsque la température augmente, ces tuyaux cassés commencent à laisser fuir des centaines ou des milliers de gallons d’eau.

Dans les villes de Sun Belt comme Jackson, les systèmes d’eau ne résistent pas au temps tumultueux. Des dizaines de milliers d’habitants de Jackson dans la capitale du Mississippi se sont également retrouvés sans eau courante pendant des jours lors d’une vague de froid en 2021, seulement pour que le système d’eau tombe à nouveau en panne fin août.

Bennett a juré qu’elle ne vivrait pas dans la ville à cette époque l’année prochaine.

« Je sais qu’ils disent que ça empire avant que ça ne s’améliore. Mais je ne peux plus attendre que ça aille mieux », a-t-elle déclaré.

___

le journaliste d’Associated Press Jeffrey Collins à Columbia, en Caroline du Sud ; Jeff Amy à Atlanta; Rebecca Reynolds à Louisville, Kentucky ; et Jonathan Drew à Raleigh, Caroline du Nord, ont contribué à ce rapport.

Michael Goldberg, l’Associated Press