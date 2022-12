Le temps froid et sec menace l’habitat du poisson, mais pas la demande d’électricité : BC Hydro

BC Hydro dit que les conditions plus froides et plus sèches l’ont forcée à ajuster ses opérations sur la côte

Le temps d’automne exceptionnellement sec de la Colombie-Britannique a entraîné des niveaux de rivière parmi les plus bas jamais enregistrés sur la côte sud.

BC Hydro affirme que les conditions plus froides et plus sèches l’ont obligée à ajuster ses opérations sur la côte afin de maintenir les niveaux de débit et de réduire les impacts sur les habitats des poissons en aval.

Un communiqué du service public de la Couronne indique qu’il sera en mesure de répondre à la demande d’électricité dans toute la province cet hiver grâce à son grand système hydroélectrique intégré.

Cependant, il dit avoir enregistré des débits entrants historiquement bas dans bon nombre de ses petites installations de production dans le Lower Mainland et sur l’île de Vancouver.

Alors que les prévisions montrent peu de pluie pour remplir les réservoirs de la côte sud à court terme, Hydro indique que les records indiquent que la pluie et la fonte des neiges apparaissent généralement en janvier et février.

Le service public affirme qu’il a des plans en place pour gérer les flux et protéger les poissons jusqu’à ce que la pluie et la fonte arrivent, en prenant des mesures au-delà de ce qui est nécessaire.

La Presse canadienne

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BCHydroFish