Le temps extrêmement froid au Texas mettra à l’épreuve le réseau électrique de l’État

Mardi en fin de matinée, ERCOT avait mis fin à son appel aux économies d’énergie, affirmant dans un communiqué que les efforts des Texans, “ainsi que des outils supplémentaires de fiabilité du réseau, nous ont aidés à traverser des heures de pointe record aujourd’hui et hier matin”.

Un nouveau moment de tension sur le réseau était attendu dans la soirée, vers 19 heures, mais les prévisions de l’opérateur laissaient penser qu’il serait gérable. Aucune demande de conservation pour la pointe du soir n’avait été émise mardi matin.

Les conditions hivernales brutales de février 2021 ont provoqué la panne du réseau électrique de l’État, entraînant une panne d’électricité de millions de personnes pendant plusieurs jours. L’échec a contribué à la mort de plus de 240 personnes.

Depuis lors, les responsables de l’État ont pris des mesures pour empêcher que ces infrastructures critiques ne tombent en panne à nouveau lorsque la demande augmente par temps froid. L’État a augmenté la quantité d’énergie solaire sur le réseau, en plus de grandes quantités d’énergie éolienne.

Même si les responsables projetaient d’avoir confiance dans le réseau électrique renforcé, ERCOT n’excluait pas la possibilité de pannes d’électricité répétées, au cours desquelles l’électricité serait délibérément coupée dans certaines zones, puis rétablie dans ces zones et coupée ailleurs. Cette mesure d’urgence vise à empêcher que la demande de pointe ne submerge le réseau et ne provoque des pannes plus étendues et plus prolongées.