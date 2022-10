Le temps extrêmement chaud pourrait rendre certaines parties de l’Afrique et de l’Asie inhabitables

D’ici l’an 2100, les épisodes de chaleur extrême rendront certaines parties de l’Asie et de l’Afrique inhabitables pour jusqu’à 600 millions de personnes, ont annoncé lundi les Nations Unies et la Croix-Rouge. Les taux de mortalité projetés dus aux vagues de chaleur sont “étonnamment élevés”, comparables à tous les cancers ou à toutes les maladies infectieuses, selon un rapport publié avant la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques du mois prochain en Égypte par le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires et la Fédération internationale. des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

Le rapport s’ajoute au nombre croissant d’études qui montrent que le changement climatique exacerbe l’ampleur et la fréquence des phénomènes météorologiques extrêmes. Les vagues de chaleur dans l’ouest des États-Unis cette année ont battu des centaines de records après des jours de températures à trois chiffres et des semaines de temps sec.

Les conclusions du rapport « sont surprenantes et inquiétantes », ont écrit les auteurs. Les vagues de chaleur «deviendront plus meurtrières à chaque nouvelle augmentation du changement climatique. Nous espérons que ce rapport servira non seulement de signal d’alarme, mais aussi de feuille de route.

Dans un scénario sombre, qui se produirait si “peu est fait pour réduire les émissions de carbone”, les centres urbains densément peuplés d’Asie du Sud, du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord souffriront d’épisodes de chaleur “récurrents potentiellement mortels” qui amènent des températures au-delà de la température humaine. seuil de survie.

Cela affecterait 600 millions de personnes dans des pays comme l’Inde, l’Indonésie, le Soudan et le Koweït, selon le rapport. Bon nombre de ces régions connaissent déjà des épisodes de chaleur de plus en plus chauds et fréquents.

Les sept dernières années ont été les plus chaudes de l’histoire, selon de nouvelles données

Cette année, l’Inde et le Pakistan ont subi une séquence torride qui a commencé en mars. Cela a raccourci le calendrier scolaire et réduit les rendements des cultures alors que le mercure atteignait 117 degrés Fahrenheit. L’année dernière, certaines parties du Moyen-Orient ont atteint 125 degrés pendant une vague de chaleur. Cinq ans auparavant, une ville koweïtienne avait enregistré 129 degrés.

D’ici la fin de ce siècle, un tiers de la population mondiale pourrait vivre dans des zones avec des températures moyennes supérieures à 84 degrés, ce qui jusqu’à présent s’est limité à 0,8 % de la surface terrestre mondiale, principalement dans la région du Sahara en Afrique, selon le rapport, qui cite une étude de 2019.

Les vagues de chaleur extrêmes rendront également certaines parties des États-Unis, notamment la Géorgie, l’Alabama, la Louisiane et la Californie, moins propices à l’habitation humaine d’ici 2070, selon le rapport, si les températures mondiales augmentent de 2 à 2,5 degrés Celsius au-dessus des niveaux préindustriels.

Des épisodes de chaleur plus fréquents et plus graves tueront également plus d’animaux et détruiront les environnements, aggravant les retombées de ces conditions météorologiques, selon le rapport. Les approvisionnements alimentaires seront perturbés, les épisodes de chaleur extrême pouvant contribuer à la volatilité des prix des cultures de base comme le blé.

Qu’est-ce que c’est que de peiner dans la chaleur dangereuse et incessante de l’Inde

Les retombées seront inégales. Selon le rapport, les personnes les plus vulnérables et les plus marginalisées, telles que les travailleurs agricoles, les migrants, les personnes âgées, les enfants et les femmes enceintes et allaitantes, courent un risque sanitaire plus élevé en raison des épisodes de chaleur.

Les pays qui sont les moins responsables du changement climatique supporteront également une plus grande part du fardeau que les nations plus riches qui émettent plus de gaz à effet de serre, ont déclaré les auteurs. Le Pakistan, qui a contribué à moins de 1% des émissions mondiales pendant des décennies, a subi cette année des inondations catastrophiques que les experts météorologiques ont imputées au changement climatique.