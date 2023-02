Le temps et non la prochaine génération rattrape les trois grands du tennis

Alors que les réverbérations des sons grinçants du court synthétique s’estompent, l’ampleur de la dernière distinction de Novak Djokovic lors de son événement préféré à Melbourne Park commence à apparaître de manière éclatante. L’accomplissement du Serbe, qui est revenu après un an d’attente pour décrocher ce qui lui revenait légitimement de défendre, à la suite de l’une des expulsions les plus uniques du sport, donne un aperçu de la mentalité et de la psyché du joueur qui vient d’une enfance difficile. .

Djokovic a fondu en larmes après avoir repris le titre de l’Open d’Australie dimanche après sa victoire en deux sets sur la star grecque Stefanos Tsitsipas, la fraternité du tennis a reconnu la ténacité et la force mentale du Serbe à repousser en période d’adversité, ce qui a été emblématique de la carrière d’une star qui a grandi pendant les dures périodes ravagées par les batailles à Belgrade.

Il s’agissait du dixième titre de Djokovic à Melbourne Park, faisant de lui le roi incontesté de la ville où il a remporté son tout premier titre de Grand Salm.

Il a égalisé le décompte de son rival de longue date Rafael Nadal d’un record de 22 titres majeurs avec sa victoire de 6-3, 7-6 (5), 7-6 (5) sur Tsitsipas, 24 ans, et c’était assez évident pour le spectateur de faire le point sur le gouffre en classe entre les finalistes en Australie.

La domination du joueur de 35 ans était visible alors qu’il décrochait le premier set pour dicter le rythme du jeu et conservait quelques pauses avant d’envoyer les bris d’égalité des deuxième et troisième sets avec autant d’équilibre.

Il y a un an, il avait été expulsé des côtes australiennes en raison de son statut vaccinal contre le COVID-19, que la star serbe maintient à ce jour et qui pourrait le tenir à l’écart de l’US Open plus tard dans l’année.

Mais, Nole, comme on l’appelle affectueusement dans les rues de Belgrade, n’a pas bougé. Il n’a pas non plus cédé à la pression ni abandonné.

Lorsqu’on lui a demandé s’il estimait que sa position contre le tir augmentant l’immunité contre le virus valait la peine de s’asseoir sur un Grand Salm, bien qu’il soit clairement un favori pour soulever le titre, le Serbe a répondu sans perdre de temps : “Absolument !”.

Djokovic a dû faire face à de multiples facteurs en route vers le sommet. Une enfance en proie à la guerre pourrait avoir raison de la plupart des êtres humains vivants, car certains pourraient répliquer en indiquant de tels incidents de dévastation comme excuse. Mais pas Djokovic. Et comme il l’a clairement mentionné quelques instants avant de hisser haut dans les airs son 10e titre record de l’Open d’Australie, “Plus vous avez une enfance défavorisée et plus vous rencontrez de difficultés et de défis, plus vous devenez fort”.

Et Djokovic lui-même est une incarnation vivante de la déclaration.

Les trois premiers traditionnels du tennis à l’ère ouverte, le maestro suisse Roger Federer, Nadal et Djokovic, ont à eux deux un nombre impressionnant de 64 titres du Grand Salm.

Et alors que les rideaux de l’un des trifectas les plus emblématiques du sport se profilent, Federer ayant déjà mis un terme à son illustre carrière, c’est en effet le temps des pères qui a rattrapé le trio au lieu de la génération montante, qui regarde toujours longue craie loin des piliers de l’ère ouverte.

Bien sûr, c’est Carlos Alcaraz, la lumière scintillante de la soi-disant génération montante de professionnels du tennis, qui a remporté l’US Open pour se hisser au sommet du classement ATP après l’année de test de Djokovic en 2022, mais les meilleurs chiens du le sport est toujours celui qui domine le perchoir et est considéré comme celui à battre avant tout Grand Chelem.

C’est probablement le statut qui accompagne la domination d’un territoire pendant plus d’une décennie. Djokovic sur le bleu de Melbourne, Nadal sur le rouge parisien et Federer sur le plus prestigieux de tous, le vert anglais.

Depuis la personnification de l’élégance sur le court, Federer a levé son record de 20e Titre du Grand Chelem alors qu’il repoussait les défis pour décrocher l’Open d’Australie 2018, 15 des 18 titres majeurs suivants ont été partagés par nul autre que les deux autres, qui ont constitué le saint triumvirat de l’ère Open, Djokovic et Nadal.

Les seules exceptions se présentent sous la forme d’une victoire de Dominic Thiem aux États-Unis en 2020, du triomphe de Daniil Medvedev sur le terrain dur américain en 2021 et du triomphe du jeune Espagnol Carlos Alcaraz sur le même terrain l’année suivante. .

En un mot, à la suite de la mise à pied prolongée de Federer pour blessure et de la décision ultérieure de mettre un terme à une carrière incroyable, le major d’ouverture de la saison en Australie, le joyau de la couronne du tennis mondial, Wimbledon et les courts en terre battue de Roland Garros ont été absolument dominés par le Le Serbe et l’Espagnol, qui ont maintes et maintes fois défié les contraintes des blessures de temps de tournoi pour garder la vieille garde en vie et donner des coups de pied.

Nadal jouant sous l’effet d’une anesthésie locale sur ses pieds blessés en route vers sa dernière couronne à Roland-Garros et Djokovic luttant contre une déchirure de 3 cm aux ischio-jambiers lors de la dernière édition du major de Melbourne Park sont des exemples qui vivent frais dans la mémoire des fans avides de le sport.

Mais, peut-être que se battre contre une telle tension physique est une promenade dans le parc pour quelqu’un qui a été témoin de destructions à grande échelle à l’âge tendre de 11 ans pendant les temps tumultueux de l’ancienne Yougoslavie.

Le rythme de travail et la ténacité du fils préféré de Majorque, Nadal, sont bien documentés car il a fait carrière en traquant des coups droits croisés presque inaccessibles et des coups de grande envergure sur toute la ligne, tout joueur abandonnerait le point à la vue. Mais pas de Nadal. Il était presque impossible d’amener le ballon légalement sur le plateau derrière l’Espagnol pendant son apogée. Tel était son combat et son caractère.

Et il ne faut pas chercher plus loin que l’édition précédente de Roland Garros, dans laquelle Nadal s’est frayé un chemin à travers une blessure pour soulever un fou 14e maîtres de terre battue à Paris. Le maître du rouge, âgé de 36 ans, s’est frayé un chemin jusqu’à la tuile, qu’il peut revendiquer comme la sienne spirituellement, tout en se produisant au plus haut niveau sous les effets d’un anesthésique qu’il a utilisé pour engourdir la douleur de son pied gênant.

De telles histoires sont probablement la raison pour laquelle la fraternité du tennis qui s’est ralliée à Nadal a commencé à s’évanouir et à chanter son nom en premier lieu. Bien que l’on puisse affirmer que de tels niveaux de passion imperceptible pour le sport et le succès ne peuvent jamais être reproduits par les joueurs à suivre, Djokovic apporte sa définition du courage chaque fois qu’il met le pied sur le terrain.

Mais la persévérance de Djokovic à tenir et à repousser lors des étapes cruciales du jeu, grâce à son athlétisme et son agilité, doit être notée comme un trait de caractère qui n’a fait que renforcer son ascension vers le sommet.

La détermination du joueur de 35 ans à ne pas céder dans des circonstances défavorables malgré la pression à laquelle il pourrait être soumis en raison des chiffres sur le tableau de bord l’a aidé sur son chemin vers les vingt-deux triomphes et le décompte.

La condamnation de Djokovic peut être illustrée par l’interview à laquelle il avait participé à la suite de sa tristement célèbre expulsion de Down Under avant la défense de son titre l’année dernière. Lorsqu’on lui a demandé pourquoi il s’abstiendrait de se faire vacciner et saisirait l’opportunité de se débarrasser de tout autre joueur masculin de l’histoire en termes de titres du Grand Chelem, Nole a répondu en un clin d’œil: “Parce que les principes de prise de décision sur mon corps est plus important que n’importe quel titre ou quoi que ce soit d’autre.

L’Australie a fait vivre au Serbe une odyssée ardue comme elle le fait pour tous ses gars préférés, mais en témoignage de la justice poétique en réalité, elle a vu Djokovic l’emporter alors qu’il ajoutait à la magie et à la pertinence du numéro 10 dans le monde du sport.

