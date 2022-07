Le temps est venu pour World Athletics de sortir de sa politique dépassée sur les faux départs

Ceci est une chronique de Morgan Campbell, qui écrit des opinions pour CBC Sports. Pour plus d’informations sur Section Opinion de CBC veuillez consulter le FAQ .

Que pouvez-vous faire en un millième de seconde ?

Volontairement, je veux dire.

Raccrocher sur un appel automatisé ?

Bloquer la demande de suivi d’un arnaqueur forex/crypto sur Instagram ?

Appuyez sur “ne pas recommander la chaîne” lorsque l’algorithme de YouTube propose une collaboration Joe Rogan/Jordan Peterson ?

Beaucoup d’entre nous pourraient prendre bon nombre de ces décisions en un éclair, mais pas en 0,001 seconde. Dans le monde réel, les millièmes de seconde existent à peine. Tout ce que nous pouvons mesurer d’aussi près est une question de réflexe ou de chance.

Mais dans la dimension alternative connue sous le nom de Championnats du monde d’athlétisme, un millième de seconde peut déterminer la différence entre un bon départ et un départ illégal ; un compétiteur passionné et un tricheur.

En témoigne Devon Allen, le futur receveur large des Eagles de Philadelphie et le troisième coureur de 110 mètres haies le plus rapide de l’histoire, cherchant à remporter une médaille à Eugene, Oregon, où il a concouru en tant que collégien à l’Université de l’Oregon. Il a enregistré un temps de réaction de 0,101 seconde lors de sa demi-finale dimanche. Un résultat rapide, mais légal, selon le règlement de World Athletics, conforme aux idées de l’instance dirigeante sur la réaction la plus rapide possible au pistolet d’un starter.

Lors de la finale, Allen a réagi en 0,099 seconde – une différence négligeable partout sauf dans les directives de World Athletics, qui stipulent que tout chiffre plus rapide que 0,10 seconde est un faux départ et le résultat d’un athlète anticipant le pistolet. Le bon sens dit qu’Allen n’aurait pas pu décider de réagir un ou deux millièmes de seconde plus vite en finale, mais les règles de tolérance zéro de World Athletics disaient qu’il devait y aller. Il a offert une légère protestation, mais les officiels l’ont poussé loin de la ligne de départ et l’émission télévisée a maintenu son rythme soutenu.

Allen était le troisième athlète dimanche soir à obtenir une disqualification pour faux départ. Julien Alfred (temps de réaction : 0,095) et TyNia Gaither (0,093) ont tous deux été renvoyés de leurs demi-finales du 100 m pour avoir réagi après le coup de feu, mais avant que le règlement ne stipule qu’ils auraient dû le faire.

L’entraîneur de piste vétéran PJ Vazel a compté chaque temps de réaction dans chaque course masculine de 100 m et 110 m haies à tous les championnats du monde depuis 2011. Toutes ces manches ont produit 30 temps de réaction plus rapides que 0,115 seconde – mais 25 d’entre eux sont venus cette semaine. La plupart des années, ce nombre est égal à zéro.

Est-ce une nouvelle tendance ?

L’équivalent en athlétisme d’une vague de criminalité ?

Ces chiffres nous montrent-ils que les sprinteurs se font trébucher en essayant de déjouer le système de faux départ, ou quelque chose d’autre se passe-t-il ?

Je ne suis pas un joueur, mais si je l’étais, je parierais sur “autre chose”.

L’énorme saut d’une année à l’autre des temps de réaction presque illégaux est un indice fort que le nouvel équipement est plus sensible.

Nous savons que quelque chose se passe avec les blocs de départ à Eugene.

Ils ont échappé aux pieds du Canadien Aaron Brown lors des préliminaires du 200 m – un accident assez courant lors des compétitions du secondaire, mais presque inouï au niveau mondial.

Après sa propre course de premier tour, l’Américain Noah Lyles a décrit comment ces blocs différaient de ceux de pratiquement toutes les autres compétitions de haut niveau. Les repose-pieds sont articulés, le segment inférieur fixe en place, tandis que la partie supérieure peut se soulever ou s’abaisser.

“Ce sont des blocs complètement différents”, a-t-il déclaré aux journalistes après son préliminaire. “Cette lèvre à l’avant jette vraiment tout. J’ajustais mes blocs bien plus longtemps que la normale.”

Donc, si les modifications apportées aux blocs incluent des capteurs améliorés, toutes les nouvelles données de temps de réaction ont plus de sens.

La statistique ne mesure pas la sortie d’un coureur des blocs; juste la pression que les sprinteurs exercent avec leurs pieds avant de faire leur premier pas. Si l’équipement est plus sensible, il enregistrera cette pression plus tôt et réduira probablement de quelques millièmes le temps de réaction de beaucoup de gens, même si les athlètes réagissent de la même manière qu’ils l’ont toujours fait.

Donc, ce qui ressemble à une augmentation du nombre de sprinteurs essayant de sauter le pistolet n’est probablement qu’une image plus précise de leurs réflexes de déclenchement capillaire en action.

Ce n’est pas comme fixer une caméra à un carrefour pour enregistrer les personnes qui brûlent les feux rouges. Pensez plutôt que les espoirs de football passent de tirets de 40 verges chronométrés à la main à des sprints mesurés électroniquement. Le commutateur transforme instantanément 4,1 s en 4,3 s, et le choc des autocollants frappe durement les prospects. Cela ne veut pas dire qu’ils sont devenus plus lents. Ils ont juste des informations plus précises.

Rien de tout cela n’est un problème si World Athletics a révisé ses directives en matière de temps de réaction. Mais sa règle de faux départ unique, qui coexiste déjà mal avec la nature tranchante du sprint de haut niveau, n’est pas compatible avec les équipements hypersensibles. Dans ses commentaires post-disqualification, Allen a fait allusion au seul compromis logique, mais complètement absurde.

“Je ferai en sorte de ne pas réagir aussi vite la prochaine fois”, a-t-il déclaré aux journalistes dimanche.

Gardez à l’esprit que les sprinters et les coureurs de haies sont les seuls athlètes à performer sous ce niveau de pression sans marge d’erreur. Si le maillot gonflé d’un sauteur en hauteur effleure la barre et la renverse, il lui reste encore deux tentatives à cette hauteur. Un seul pic au-dessus de la ligne fait signaler un sauteur en longueur au drapeau rouge, mais les sauteurs en longueur obtiennent six tentatives. Les coureurs de fond se coudent, se bousculent et virent dans les couloirs les uns des autres, mais les disqualifications ne surviennent qu’après de longs examens pour déterminer l’intention et la mesure dans laquelle les autres coureurs ont été gênés.

Parfois, nous voyons ce type de discrétion parmi les officiels lors de rencontres de niveau assez élevé. Un faux départ flagrant déclenche toujours un DQ, mais un faux départ par inadvertance incite souvent les officiels à réinitialiser le terrain et à recommencer. Comme nous en avons discuté ailleurs, les spectateurs ne remplissent pas les sièges pour regarder les marshalls marshall.

Mais aux Jeux olympiques et aux championnats du monde, une secousse involontaire dans les blocs de départ pourrait faire expulser un sprinter d’une finale, et une réaction rapide au pistolet pourrait déclencher une règle qui annule toute une saison de travail acharné pour un prétendant à une médaille – comme Allen, Alfred, Gaither et même Usain Bolt peuvent en témoigner.

World Athletics lui-même soupçonne que la situation est intenable, ou du moins injuste. Les scientifiques mandatés par l’instance dirigeante en 2009 pour étudier les temps de réaction ont suggéré d’abaisser la ligne rouge à 0,08 seconde pour tenir compte des réactions extrêmement, mais réalisables, rapides au coup de pistolet de départ.

Treize ans, c’est plus qu’une carrière pour n’importe quelle sprinteuse qui ne s’appelle pas Shelly-Ann Fraser-Pryce, mais pendant tout ce temps, World Athletics n’a pas bougé sur sa norme de temps de réaction. Nous sommes donc coincés avec une règle qui existe depuis les années 1960, alors même que l’entraînement, la technologie et les athlètes progressent.

Chaque personne dans chaque course de sprint est soumise à cette règle, donc dans ce sens, le terrain de jeu est égal.

Mais les chiffres vous disent que c’est loin d’être équitable.