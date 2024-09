Le temps est venu d’instaurer une taxe sur les nouilles : le médecin qui a tiré la sonnette d’alarme sur les aliments ultra-transformés appelle à des mesures plus strictes | Développement mondial

PLes étudiants pauvres qui partent à l’université sont prêts à survivre jusqu’à Noël en mangeant des nouilles instantanées et des céréales pour le petit-déjeuner. Le premier médecin à avoir tiré la sonnette d’alarme sur les aliments ultra-transformés estime qu’il est temps de taxer ces nouilles – et il a même la crème glacée dans sa ligne de mire.

Selon le professeur Carlos Augusto Monteiro, la force des preuves sur les problèmes que ces aliments causent à « la plupart des systèmes de l’organisme » ne laisse « aucun doute » sur le fait que les gouvernements doivent agir maintenant.

« Des politiques fortes, dès que possible » sur les aliments ultra-transformés sont nécessaires pour réduire les maladies chroniques dans les pays du monde entier, affirme Monteiro. Si nous attendons encore 10 ans pour agir, « ce sera une tragédie, car cela a un coût ».

Son équipe de l’Université de São Paulo au Brésil a eu l’idée Nova Système de classification des aliments, proposé pour la première fois en 2009 et désormais largement adopté. Il regroupe les aliments en fonction de leur niveau de transformation, allant de la catégorie 1 (aliments non transformés ou peu transformés, comme les fruits et légumes entiers) à la catégorie 4 (aliments ultra-transformés).

Vous ne pouvez pas dire : « Eh bien, j’ai déjà mangé des fruits et des légumes aujourd’hui, je peux [drink] trois canettes de Coca. Non, tu ne peux pas Carlos Monteiro

Cette catégorie est composée de produits alimentaires qui ont été transformés industriellement. fabriquéqui contiennent souvent des arômes artificiels, des émulsifiants et des colorants. On les trouve notamment dans les boissons gazeuses et les snacks emballés, et ils ont tendance à être extrêmement appétissants et riches en calories, mais relativement pauvres en nutriments.

Les critiques affirment que l’UPF est une catégorie mal définie et que les politiques de santé existantes, telles que celles visant à réduire la consommation de sucre et de sel, sont suffisantes pour faire face à la menace potentielle.

Monteiro admet que certains aliments se situent entre « ultra-transformés » et « transformés », ce qui pose un problème aux régulateurs.

Les UPF contiennent des niveaux plus élevés de sel, de sucre, de gras et d’additifs liés à l’obésité, au cancer, au diabète de type 2 et aux maladies cardiovasculaires. Photographie : Tom Kelley/Getty

« Un pain complet qui contient des émulsifiants, qui contient des fibres ajoutées – c’est ultra-transformé, techniquement, par définition, mais ce n’est clairement pas le pire produit », dit-il.

« Je pense que la solution est la suivante : oublier la définition technique des aliments ultra-transformés et cibler tous les groupes d’aliments qui sont très probablement ultra-transformés », explique Monteiro.

Les produits qui sont clairement UPF, dit-il, comprennent les produits à base de viande reconstituée, les nouilles instantanées et les boissons gazeuses. Il ajoute : « Prenons par exemple la crème glacée. Il est probable que 99 % des glaces sur le marché britannique sont ultra-transformées. Et il y en a peut-être 1 % qui ne l’est pas, ce qui est probablement très cher. Alors, si vous taxiez toutes les glaces ? C’est formidable. »

« Les UPF sont fabriqués pour remplacer les aliments non ultra-transformés », explique Monteiro. Photographie : Victor Moriyama/The Guardian

La vente difficile des aliments ultra-transformés dans les pays en développement et parmi les communautés les plus pauvres en particulier, provoque une crise de maladies non transmissibles, affirment les militants.

Plus tôt cette année, Monteiro a pris la parole au Congrès international sur l’obésité à São Paulo, où des recherches ont été présentées montrant une augmentation rapide des taux d’obésité dans le pays. Le Brésil est en passe de voir 68 % des adultes être en surpoids ou obèses d’ici 2030, contre 62 % aujourd’hui.

Il a demandé que les multinationales agroalimentaires qui fabriquent de l’UPF soient traitées comme les fabricants de tabac, obligées d’afficher des avertissements sur le devant de leurs emballages et soumises à des taxes et à des campagnes de santé publique.

Monteiro a déclaré avoir été surpris par la quantité et la cohérence des données recueillies au cours des cinq dernières années. Il a récemment recensé 70 études de cohorte qui ont suivi de larges groupes de personnes sur de longues périodes pour examiner l’impact de l’alimentation sur leur santé, et a déclaré que 62 d’entre elles ont révélé que les FPU étaient liés à des problèmes de santé.

Les études sont observationnelles – elles ne peuvent pas prouver sans l’ombre d’un doute que les FPU sont à l’origine des problèmes de santé – mais, souligne Monteiro, c’est le même type de preuve qui a lié le tabagisme au cancer du poumon.

« C’est vraiment fort, et pas seulement en ce qui concerne l’obésité ou le diabète, mais aussi les maladies cardiovasculaires, les maladies mentales, les maladies rénales, hépatiques et gastro-intestinales. Nous parlons donc d’une exposition [to UPF] ce qui nuit à la plupart des systèmes du corps.

Les fibres alimentaires représentent déjà plus de la moitié de l’apport énergétique aux États-Unis, en Grande-Bretagne, au Canada et en Australie. Illustration : Guardian Design

Il estime qu’il est temps d’établir une convention mondiale sur les aliments ultra-transformés, comparable à celle imposée à l’industrie du tabac : un traité international visant à freiner l’offre et la demande, qui empêche les fabricants de tabac de faire du lobbying auprès de l’ONU et de l’Organisation mondiale de la santé, et de parrainer des conférences scientifiques.

Il existe des différences évidentes entre les FPU et le tabac, notamment parce que la relation entre l’alimentation et la santé est plus complexe que celle entre le tabagisme et la maladie. Mais, selon lui, les deux « augmentent le risque de nombreuses maladies graves » et sont « produits par d’énormes sociétés transnationales qui ont un pouvoir immense ».

Guide rapide Qu’est-ce qu’un aliment ultra-transformé ? Montrer Les aliments ultra-transformés nécessitent des niveaux de fabrication extrêmement élevés. Ils comprennent tous les laits maternisés, de nombreux aliments pour bébés et tout-petits produits commercialement, des boissons gazeuses et des bonbons, des aliments de restauration rapide, des snacks, des biscuits et des gâteaux, ainsi que du pain et des céréales pour petit-déjeuner produits en masse, des plats préparés et des desserts. Que contiennent ces aliments ? Les ingrédients ultra-transformés comprennent les concentrés de jus de fruits, la maltodextrine, le dextrose, le sirop doré, les huiles hydrogénées, l’isolat de protéines de soja, le gluten, la « viande séparée mécaniquement », les blancs d’œufs séchés biologiques, ainsi que l’amidon de riz et de pomme de terre et les fibres de maïs. Les additifs tels que le glutamate monosodique, les colorants, les épaississants et les agents d’enrobage sont également ultra-transformés. Pourquoi est-ce important ? Les aliments ultra-transformés contiennent des niveaux plus élevés de sel, de sucre, de gras et d’additifs qui sont associés à l’obésité, au cancer, au diabète de type 2 et aux maladies cardiovasculaires. Ils ont également tendance à contenir des niveaux plus faibles de protéines, de zinc, de magnésium, de vitamines A, C, D, E, B12 et de niacine nécessaires à la croissance et au développement optimal de l’enfant. On pense également que d’autres mécanismes entrent en jeu dans l’association des aliments ultra-transformés à des problèmes de santé, notamment des effets négatifs sur le développement du microbiote intestinal.

Les recommandations alimentaires nationales devraient recommander aux gens d’éviter autant que possible les aliments UPF, affirme Monteiro, soulignant que des preuves montrent que même un régime alimentaire de relativement haute qualité peut être perturbé par une augmentation de ces aliments.

« Vous perdez la protection », soutient-il. « Cela signifie que vous ne pouvez pas dire : « Eh bien, j’ai déjà mangé des fruits et des légumes aujourd’hui, je peux le faire maintenant. [drink] « Trois canettes de Coca. » Non, tu ne peux pas.

Les changements de directives devraient être suivis de taxes et de restrictions en matière de marketing, ajoute Monteiro. Au Brésil, il a conseillé des réformes fiscales qui conduiront à des taxes nulles ou faibles sur les aliments peu transformés et à des taxes élevées sur les UPF.

Des plats préparés sont en vente au Royaume-Uni, où, selon Monteiro, la culture alimentaire traditionnelle a été détruite. Photographie : Jack Sullivan/Alamy

Il conteste l’idée selon laquelle certains ultra-transformations peuvent rendre les aliments plus sains, affirmant que la reformulation signifie trop souvent simplement rendre les aliments plus appétissants, de sorte que les consommateurs achètent et mangent davantage.

« Les UPF sont fabriqués pour remplacer les aliments non ultra-transformés, ce sont donc de nouveaux produits : de nouveaux pains, de nouveaux yaourts, de nouvelles soupes, de nouvelles pizzas qui remplacent les pizzas traditionnelles, les yaourts traditionnels, les fromages traditionnels, le pain traditionnel, etc. »

Ils sont fabriqués « extrêmement appétissants, pour arriver très rapidement à notre cerveau et produire un plaisir énorme ».

Personne ne dit que les aliments ultra-transformés devraient être interdits… nous n’interdisons pas le tabac ou l’alcool

Bien que le yaourt aromatisé (un exemple d’UPF) soit « bien sûr meilleur qu’une boisson gazeuse – il contient du calcium, des protéines – qu’en est-il si je compare le yaourt ultra-transformé aromatisé avec le yaourt nature et les fruits ? »

Moreira ne s’intéresse guère à l’argument selon lequel les impôts supplémentaires frappent plus durement les plus pauvres, car les UPF ont tendance à être moins chers. Il est possible de lutter contre ce phénomène en adoptant des politiques ciblées et en soutenant les efforts sociaux, affirme-t-il.

Un avant-goût de l’été ? Presque toutes les glaces sont ultra-transformées. Photographie : Vladimir Zuev/Alay

Cela pourrait signifier travailler à améliorer l’approvisionnement en fruits et légumes frais dans les « déserts alimentaires » comme les bidonvilles du Brésil, dit-il. Mais il est « ridicule » d’utiliser cela comme « une excuse pour ne pas promouvoir une alimentation saine ou des régimes alimentaires sains ».

« Personne ne dit qu’il faut interdire les aliments ultra-transformés », dit-il, ajoutant : « Nous n’interdisons pas le tabac ou l’alcool. »

Les pays se trouvent dans l’une des deux situations suivantes, explique-t-il. Dans les États occidentaux comme les États-Unis, la Grande-Bretagne, l’Australie et le Canada, les cultures alimentaires traditionnelles ont été « détruites » et les fibres alimentaires et périssables constituent déjà la majeure partie de l’apport énergétique des populations (environ 66% pour les adolescents au Royaume-Uni), un chiffre qui, selon lui, est stabilisateur.

Dans d’autres, notamment dans les « pays à revenu faible et intermédiaire », la consommation de FPU est plus faible, mais « augmente très rapidement ».

Dans les pays moins riches, les maladies chroniques liées à la FPU peuvent signifier des décennies de souffrance pour les patients et des coûts de santé « qui ne sont tout simplement pas abordables », dit-il.

Pour lui, manger du chocolat UPF est « une exception ». Lors d’un récent voyage en Europe, il n’a trouvé aucun chocolat dans un supermarché sans émulsifiants, arômes ou colorants, dit-il, ajoutant : « J’ai acheté ce que j’ai trouvé. »