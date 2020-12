Une ferme abandonnée effrayante qui semble avoir été fermée à clé depuis les années 1950 a été redécouverte à Fleetwood, au Royaume-Uni. La ferme aurait été abandonnée après une querelle de famille entre deux frères, qui ont été bannis du domaine par d’autres parents après la mort de leur mère, Mary Cowell.

La ferme a été construite dans les années 1880 par l’architecte Thomas Thornton et est située à la périphérie de Fleetwood, Lancashire. Il semble avoir été abandonné suite à une succession d’héritages entre frères et sœurs, a rapporté The Sun.

Les photos de la ferme abandonnée faisant des tours sur les réseaux sociaux montrent que la campagne autrefois pittoresque comporte désormais des cheminées en ruine dans chaque pièce, des jouets pour enfants, du papier peint et des tapis évanouis. Les journaux non lus de 1953 se trouvent sous la poussière et les murs de chaque pièce avec du papier peint se décollent avec l’âge. Au fil des ans, le papier peint et les tapis ont été blanchis par la lumière du soleil pendant que la cheminée s’effondre. Le jardin de la ferme effrayante est devenu sauvage au fil des ans.

Une photo de la salle de jeux pour enfants montre une poussette et un cheval à bascule assis, recouverts de plusieurs couches de tissu. Plusieurs autres photos montrent un piano, des meubles et une machine à coudre abandonnés, qui semblent tous intacts depuis des décennies.

Mirror rapporte que les meubles ressemblent à des vêtements typiques de l’après-guerre, tels que des tapis à motifs de fleurs roses et des rideaux bleus aux œufs de canard du plafond au sol. Sur les photos, le domaine semble désert dans la campagne avec de l’herbe qui pousse encore autour de lui. Le Sun rapporte qu’un éclaireur de la ville a trouvé des journaux de mai 1953 dans la maison.

Dean Slader, 32 ans, originaire du Lanchashire, a partagé ses photos de la maison en ligne. «J’ai parcouru tout le Royaume-Uni avec mes photographies et j’adore explorer des bâtiments abandonnés. Celui-ci était fascinant et c’était comme être dans une capsule temporelle. Il a dit au Sun.