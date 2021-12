Le temps du patron de Man Utd, Ralf Rangnick, au Lokomotiv Moscou : fraude ou incompréhension ?

Si vous aviez lu la presse russe – et en particulier les réseaux sociaux russes – ces derniers jours, vous auriez l’impression que le travail de Ralf Rangnick au Lokomotiv Moscou était extrêmement impopulaire.

La plupart des journalistes et des fans sont indignés par les dommages apparents que le tacticien allemand a causés au club, seulement pour qu’il parte soudainement pour prendre le poste de manager par intérim à Manchester United.

Comme l’a décrit Sergey Kolesnikov de Sportbox.ru, certains prétendent que le mandat de Rangnick a été « la plus grande fraude de l’histoire du football russe ».

Dmitry Selyuk, l’agent provocateur le plus connu pour avoir représenté Yaya Touré, a comparé Rangnick à Ostap Bender, l’escroc fictif le plus célèbre de la littérature russe.

D’innombrables blagues et mèmes ont été répandus partout, laissant le Lokomotiv se moquer sans pitié de ses partisans rivaux.

Rangnick est accusé d’avoir démantelé une équipe décente qui était assez fonctionnelle la saison dernière, terminant troisième afin de se qualifier pour la Ligue Europa, tout en remportant la Coupe de Russie.

Mais après une refonte estivale majeure, ils ont maintenant 11 points de retard sur les leaders du Zenit après seulement 16 matches, n’ayant remporté que deux de leurs neuf derniers matches. Lundi, ils ont été solidement battus 3-1 par le modeste Arsenal Tula.

La première décision impopulaire de Rangnick après sa nomination en juillet a été de vendre le pilier du milieu de terrain Grzegorz Krychowiak contre la volonté du joueur. L’international polonais a été acheté par les rivaux directs du Lokomotiv Krasnodar pour seulement 2,5 millions d’euros (2,1 millions de livres sterling / 2,8 millions de dollars) début août, et connaît une saison solide, avec quatre buts à son actif jusqu’à présent.

La liste des recrues estivales, quant à elle, comprenait le milieu de terrain français Alexis Beka Beka de l’équipe de Ligue 2 de Caen et l’ailier néerlandais Gyrano Kerk d’Utrecht, qui ont tous deux coûté 6 millions d’euros (5 millions de livres sterling/7 millions de dollars) chacun.

Le Lokomotiv a également payé à ses rivaux moscovites le CSKA des sommes considérables pour les milieux de terrain non éprouvés Konstantin Maradishvili et Nair Tiknizyan, alors que les experts ont commenté que la stratégie de Rangnick sur le marché des transferts était à la fois inutilement coûteuse et risquée.

Ce n’était pas seulement avec le personnel de jeu où Rangnick a pris des décisions impopulaires non plus.

Marko Nikolic était un entraîneur populaire auprès des adeptes du Lokomotiv et était généralement considéré comme un manager honnête et travaillant très dur. Son avenir, cependant, était incertain dès l’arrivée de Rangnick, car son style défensif et son manque de pressing haut n’étaient pas adaptés aux nouveaux concepts qui étaient introduits.

Il n’est donc guère surprenant que le Serbe soit parti d’un commun accord début octobre. Il a été remplacé par Markus Gisdol, qui est largement considéré par les médias russes comme étant la marionnette de Rangnick.

L’ancien président du Lokomotiv Nikolay Naumov a critiqué la nomination, déclarant : « Ce n’est pas un entraîneur, mais plutôt un secrétaire. Rangnick n’a pas besoin de quelqu’un comme [Jose] Mourinho ou [Roberto] Mancini, mais plutôt un homme qui suivra ses instructions.

« Ils sont venus au club avec un seul objectif – transformer Lokomotiv en une entreprise d’achat et de vente de joueurs. Les résultats ne sont pas importants pour eux, et ils ont besoin d’un entraîneur anonyme qui soit prêt à prendre un bon salaire et à faire ce qu’il dit. . »

Maintenant, avec la confirmation du départ de Rangnick pour United, il était largement admis que tout le système qu’il avait mis en place s’effondrerait, laissant le Lokomotiv en ruines.

Un tel point de vue, cependant, semble être prouvé incorrect, pour aucune raison de plus que le rôle de Rangnick et l’ensemble de son projet à Moscou ont été totalement mal compris.

Pour commencer, malgré le fait qu’il sera dans la pirogue d’Old Trafford dimanche lorsque Crystal Palace affrontera United, Rangnick n’a pas « quitté » le Lokomotiv – simplement parce qu’il n’a jamais eu de poste officiel au sein du club en premier lieu.

Décrit lors de sa nomination en tant que directeur des sports et du développement du club, il ne figurait pas réellement sur la liste de paie du Lokomotiv et son nom n’apparaissait jamais sur le site officiel du club. Au lieu de cela, un contrat a été signé avec son agence, Rangnick Kornetka Consulting, qui a essentiellement fait de lui un conseiller indépendant.

« Le contrat est toujours intact et le projet est censé se poursuivre », a déclaré à Goal Ivan Zhidkov, rédacteur en chef du journal Sport Den Za Dnem. « Lars Kornetka, le bras droit de Rangnick, continuera à travailler avec le Lokomotiv au quotidien, et Rangnick lui-même est censé avoir le dernier mot sur les questions les plus importantes.

« Rangnick a pris son travail au Lokomotiv très au sérieux. Il a amené toute une équipe de spécialistes du dépistage, qui travaillent maintenant pour un club qui n’avait pas du tout de service de dépistage approprié avant son arrivée.

« Il y a de nouvelles normes en ce qui concerne le personnel médical et les diététiciens. Le plan est de rendre le club beaucoup plus professionnel et moderne. »

La nomination de Rangnick s’est toujours faite dans une perspective à long terme, et la stratégie du marché des transferts, par exemple, n’est pas – comme le prétendait Naumov – d’être un club vendeur, mais plutôt de rendre le club plus efficace tout en excellant sur le terrain.

« Selon la philosophie de Rangnick, seuls les jeunes joueurs ambitieux devraient être recrutés et ils ne devraient pas avoir plus de 25 ans », explique Zhidkov. « Les investissements devraient être faits dans ceux qui veulent grandir, plutôt que dans les vétérans dont la motivation pourrait être mauvaise pour le projet. »

Rangnick a fait des efforts importants pour expliquer le projet pendant son séjour en Russie. Il a tenu une conférence de presse spéciale dans les semaines qui ont précédé l’annonce de l’intérêt de United pour lui, mais au lieu de discuter de la stratégie et de l’avenir, les journalistes ont continué à interroger l’Allemand sur Nikolic et Krychowiak, en se concentrant sur le passé.

Il a également invité des dirigeants de mouvements de supporters pour une conversation amicale dans un restaurant en octobre, mais on ignore s’ils ont été convaincus par ses méthodes.

« Il est très important de comprendre qu’il s’agit d’un projet à long terme, mené par les meilleurs spécialistes. Il serait ridicule de le juger sur la base de résultats immédiats, mais les gens ne veulent pas comprendre cela », poursuit Zhidkov. « La majeure partie du journalisme en Russie est motivée par l’émotion pure. La plupart des analyses sont très superficielles.

« Il est déjà possible de voir que Beka Beka, par exemple, fait des progrès significatifs, et à 20 ans, c’est un footballeur très prometteur. Ces choses prennent du temps. »

Rangnick est donc complètement incompris en Russie, même s’il faut dire que la description très vague de son rôle n’a pas aidé sa cause.

Son travail au Lokomotiv vient tout juste de commencer, et il n’était pas censé se terminer après seulement quatre mois lorsque Manchester United est venu l’appeler. En tant que tel, le succès ou l’échec ne doit pas être mesuré si tôt.

Les fans et les journalistes russes ne sont cependant capables que d’avoir des impressions immédiates, et l’ancien directeur général du Lokomotiv Ilya Gerkus a déclaré qu’« il reste trois matches en 2021. Si les Allemands obtiennent de bons résultats, ils continueront. S’ils ne le font pas. , ils ne le feront pas. »

Rangnick est presque certain de faire face au même problème en Angleterre aussi. Bien qu’il ne soit que le manager de transition chez United, il sera inévitablement jugé sur ce qui se passe sur le terrain, même si le véritable objectif de sa nomination ne commence que l’été.

Cela dit, son rôle en tant que consultant au cours des deux prochaines saisons est extrêmement vague – encore plus qu’au Lokomotiv – et il est donc extrêmement peu probable que les fans et les journalistes soient patients avec lui et fassent confiance à son processus si les résultats sont sous la direction de l’entraîneur qu’il aide à nommer ne s’améliore pas.

Et donc, même si Rangnick n’est certainement pas coupable d’être « la plus grande fraude de l’histoire du football russe » et qu’il n’est pas non plus un escroc, il y a des leçons de ce qu’il a fait au Lokomotiv que les fans de Manchester United feraient bien d’apprendre à l’avenir. semaines, mois et années.