Le temps d’évacuer est compté alors que l’ouragan Milton se rapproche de la Floride.

TAMPA, Floride — L’ouragan Milton s’est transformé mercredi en une collision potentiellement catastrophique le long de la côte ouest de la Floride, où certains habitants ont insisté sur le fait qu’ils resteraient après que des millions de personnes aient reçu l’ordre d’évacuer et les autorités ont averti que les retardataires auraient de sombres chances de survivre.

La région de Tampa Bayqui abrite plus de 3,3 millions de personnesétait confrontée à la possibilité d’une destruction généralisée après avoir évité les coups directs des ouragans majeurs pendant plus d’un siècle. Le National Hurricane Center a prédit que Milton, un monstrueux ouragan de catégorie 5 pendant une grande partie de son approche, s’affaiblirait probablement mais resterait un ouragan majeur lorsqu’il toucherait terre mercredi soir.

Milton était centré mardi soir à environ 405 miles (650 kilomètres) au sud-ouest de Tampa avec des vents maximums soutenus de 160 mph (260 kmh), a rapporté le National Hurricane Center.

Les prévisionnistes prédisent que la tempête conservera la force d’un ouragan alors qu’elle traversera le centre de la Floride jeudi en se dirigeant vers l’est en direction de l’océan Atlantique. La trajectoire précise de l’ouragan est restée incertaine, alors que les prévisionnistes mardi soir ont poussé sa trajectoire projetée légèrement au sud de Tampa.

Des milliers de voitures en fuite ont bloqué les autoroutes de Floride avant la tempête, mais le temps des évacuations était compté mercredi. La maire de Tampa, Jane Castor, a noté que jusqu’à 4,5 mètres d’ondes de tempête prévues pour sa ville seraient suffisamment profondes pour engloutir une maison entière.

« Donc, si vous êtes dedans, c’est essentiellement le cercueil dans lequel vous êtes », a déclaré Castor.

Milton cible les communautés encore sous le choc deux semaines après Ouragan Hélène a inondé des rues et des maisons dans l’ouest de la Floride au cours de sa marche dévastatrice qui a fait au moins 230 morts dans le sud.

Dans la ville balnéaire de Punta Gorda, à environ 160 kilomètres au sud de Tampa, les rues étaient encore remplies mardi de tas de meubles, de vêtements, de livres, d’appareils électroménagers et d’autres déchets détrempés, arrachés des maisons endommagées. .

De nombreuses maisons étaient vacantes, mais le comptable et collectionneur d’art Scott Joiner est resté au deuxième étage de la maison de style Nouvelle-Orléans qu’il a construite il y a 17 ans. Joiner a déclaré que des requins bouledogue ont nagé dans les rues inondées et qu’un voisin a dû être secouru en canoë lorsque Hélène est passée et a inondé le premier étage de sa maison.

« L’eau est une bénédiction », a déclaré Joiner, « mais elle est très mortelle. »

Joiner a déclaré qu’il prévoyait de faire un autre tour et de quitter Milton, malgré le risque.

Les autorités ont émis des ordres d’évacuation obligatoires dans 11 comtés de Floride comptant une population totale d’environ 5,9 millions d’habitants, selon les estimations du US Census Bureau.

Les autorités ont averti que quiconque reste sur place doit se débrouiller seul, car les premiers intervenants ne sont pas censés risquer leur vie pour tenter des secours au plus fort de la tempête.

À Riverview, au sud de Tampa, plusieurs conducteurs faisant la queue pour obtenir du carburant mardi ont déclaré qu’ils n’avaient pas l’intention d’évacuer.

« Je pense que nous allons simplement nous accrocher, vous savez, endurer le coup », a déclaré Martin Oakes, d’Apollo Beach, à proximité. « Nous avons fermé les volets. La maison est toute prête. C’est donc en quelque sorte la dernière pièce du puzzle.

D’autres ne prenaient aucun risque après Hélène.

Sur l’île Anna Marie, au sud de Tampa Bay, Evan Purcell a emballé les cendres de son père et tentait d’attraper son chat de 9 ans, McKenzie, alors qu’il se préparait à partir mardi. Hélène lui a laissé des milliers de dollars de dégâts lorsque sa maison a été inondée. Il craignait que Milton ne prenne le reste.

« Je suis toujours sous le choc du premier et voici le deuxième tour », a déclaré Purcell. « J’ai juste un creux dans l’estomac à propos de celui-ci. »

Les gouvernements des États et locaux se sont précipités avant la tempête pour enlever les tas de débris laissés dans le sillage d’Hélène, craignant que l’ouragan imminent ne transforme les épaves en missiles volants. Le gouverneur Ron DeSantis a déclaré que l’État avait déployé plus de 300 camions à benne basculante qui avaient enlevé 1 300 chargements de débris.

Au Mexique, les autorités de l’État du Yucatan ont signalé des dégâts mineurs causés par Milton alors que le navire passait juste au large. Des lignes électriques, des poteaux d’éclairage et des arbres ont été abattus près de la côte, et quelques petites structures au toit de chaume ont été détruites, a déclaré le gouverneur du Yucatan, Joaquín Díaz. Il n’a fait état d’aucun décès ni blessé.

Spencer a rapporté de Fort Myers Beach. Les rédacteurs d’Associated Press Curt Anderson et Kate Payne à Tampa ont contribué à ce rapport ; Freida Frisaro à Fort Lauderdale ; Russ Bynum à Savannah, Géorgie ; Seth Borenstein à Washington et Mark Stevenson à Mexico.