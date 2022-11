Le temps des fêtes à Genève est magique – Shaw Local

Genève est belle en toute saison, mais il y a quelque chose dans l’arôme de la verdure fraîche, un arbre à couper le souffle orné de lumières scintillantes et des visites avec le Père Noël qui rendent Genève un peu plus spéciale à cette période de l’année. Depuis un an, la Chambre de Commerce de Genève planifie, et depuis un mois la ville de Genève prépare, notre ville pour les vacances.

Le 2 décembre, la marche de Noël débute à 18 h avec la parade de la canne en bonbon de Bob et la présentation de la première canne en bonbon de la saison au maire Kevin Burns. Nous célébrerons notre héritage suédois avec l’arrivée de Santa Lucia et de ses accompagnateurs offrant des biscuits suédois à tous. Alors que notre arbre et la pelouse du palais de justice s’illuminent, les jeunes et les moins jeunes attendront avec impatience le Père Noël.

Lors de cette soirée festive, les châtaignes sont grillées sur des feux à ciel ouvert, les chanteurs remplissent l’air de la nuit, les cannes de bonbon abondent et le Grinch s’arrête à Dodson Place. Des vitrines éblouissantes débordant d’idées cadeaux inviteront les acheteurs à flâner dans les boutiques tandis que les marchands servent des rafraîchissements traditionnels des Fêtes.

Saviez-vous que la Chambre genevoise est chargée de décorer le centre-ville en atours des fêtes ? Les recettes de la tournée annuelle des maisons de vacances – cette année les 2 et 3 décembre – contribuent à ces coûts. Cinq maisons exquises, illuminées de décorations des Fêtes, ouvrent leurs portes aux visiteurs pour des visites autoguidées de 10 h à 20 h le vendredi 2 décembre et de 10 h à 17 h le samedi 3 décembre. La personnalité de chaque maison est illuminés pendant que les décorateurs et les paysagistes locaux travaillent avec les propriétaires pour créer la magie des fêtes.

Les billets se vendent rapidement et peuvent être achetés à genevachamber.com, le bureau de la Chambre de Genève et plusieurs endroits autour de la ville. Appelez le 630-232-6060 ou visitez genevachamber.com pour plus d’informations sur la visite de la maison. Un thé des fêtes à la First Congregational Church à Genève et une friandise spéciale sont inclus dans le billet de 38 $.

Alors que le début du mois de décembre est très animé, toute la période des fêtes est magique à Genève.

Visite genevachamber.com pour tous les événements de vacances!