Le Miami Heat vient de terminer deux jours consécutifs de pratique, ce qui est important pour cette raison: cela pourrait ne plus se reproduire pendant un certain temps.

Combien de temps? Mars n’est pas hors de question.

Le temps de pratique est quelque chose qui sera rare autour de la NBA cette saison; les équipes jouent essentiellement tous les deux jours, et cela, avec les voyages et les jours de congé obligatoires, ne laisse pas de temps pour plus de deux entraînements par semaine. Étant donné que les équipes ont également eu moins de matchs préparatoires que d’habitude et des camps d’entraînement plus courts, il n’y a tout simplement pas eu autant de temps pour enseigner et se détendre en un an que la plupart des entraîneurs le souhaiteraient.

Et le rythme effréné va pratiquement durer toute la saison.

Je pense que vous devez vous ajuster et au moins vous êtes tous sur un pied d’égalité, donc c’est tout relatif, a déclaré l’entraîneur du Heat Erik Spoelstra. Si vous avez une journée entre les deux, vous avez toujours la possibilité de vous améliorer. Et ce n’est peut-être pas une pratique de camp d’entraînement, mais vous pouvez accomplir certaines choses même lorsque vous avez des matchs. Il suffit de tout équilibrer.

Le Heat vient de terminer sa plus longue pause de la première moitié de trois jours de congé, pris en sandwich entre un match de Noël contre la Nouvelle-Orléans et le début d’un match retour à domicile contre Milwaukee qui commence mardi. À titre de comparaison, Miami a un voyage de quatre matchs début janvier au cours duquel il ne s’entraînera pas plus d’une fois.

Ils ne sont pas seuls. Chaque équipe de la NBA aura des dilemmes de pratique similaires, ce qui vient avec le territoire d’avoir beaucoup de semaines de quatre matchs. On pourrait faire valoir que sans beaucoup de temps d’entraînement, prendre de bons départs comme Cleveland et Orlando, tous deux 3-0, pourrait être encore plus important cette saison.

C’est bon pour deux raisons, a déclaré l’entraîneur des Cavaliers JB Bickerstaff. De toute évidence, vous voulez remporter les victoires comme vous le pouvez. Mais ce qu’il fait, c’est qu’en période de croissance, cela vous donne de la confiance. Et quand ils trouvent le succès et que le succès ultime pour nous est de gagner, cela donne aux gars confiance en ce qu’ils faisaient.

Les Cavaliers ont réussi jusqu’à présent avec de grands hommes vétérans et une jeune zone arrière se révélant être un bon mélange. Les Magic suivent un plan similaire; les gardes de points Markelle Fultz et Cole Anthony combinent pour atteindre en moyenne près de 30 points par match jusqu’à présent. Et sans beaucoup de temps de pratique pour régler les problèmes, obtenir des victoires à la banque tôt est un gros problème pour Orlando.

Nous n’avons plus deux jours de congé avant le 3 février, a déclaré l’entraîneur de Magic Steve Clifford. Eh bien, être capable de pratiquer certains et bien être capable de faire des shootarounds, mais vous voulez avoir la bonne énergie et la bonne intensité pour les jeux. Ainsi, le temps de pratique va être limité.

L’entraîneur de la Nouvelle-Orléans, Stan Van Gundy, a une façon intelligente de se pencher sur la question: pourquoi, se demande-t-il, l’opportunité de s’améliorer ne devrait-elle venir que de la pratique?

Son point de vue: les jeux sont aussi une pratique.

Vous devriez vous améliorer au fil des matchs si vous êtes concentré, a déclaré Van Gundy. Je ne suis pas différent de tout autre entraîneur. Nous aimerions tous probablement avoir plus de temps de pratique. Ce n’est pas là, et donc vous devez vous améliorer dans les jeux, vous devez vous améliorer dans vos procédures pas à pas et vous devez vous améliorer dans tout ce que vous faites.

LUTTES OUBRES

Golden States Kelly Oubre Jr.a sept buts sur le terrain jusqu’à présent cette saison, avec six dunks et un revers qu’il voulait probablement dunker avant que le ballon ne dérape sur le devant de la jante et ne finisse de toute façon.

Hes 0 pour 33 sur tout le reste.

Oubre est devenu le premier joueur de l’histoire de la NBA à obtenir un score de 0 pour 17 (ou pire) sur une plage de 3 points dans ses trois premiers matchs de la saison. La marque précédente pour la futilité de 3 points, trois premiers matchs était de 0 pour 13 par Allen Iverson en 2002. Iverson a raté ses 19 premiers 3 cette saison, s’étendant dans le premier quart du match n ° 7.

Les luttes de tir de Kellys en ce moment ne sont pas si surprenantes, et je sais que cela va tourner, a déclaré l’entraîneur des Warriors, Steve Kerr. Chaque fois que je suis allé dans une nouvelle équipe dans ma carrière, il était très difficile de trouver du réconfort dans mes tirs au début.

Kerr ne plaisantait pas. Quelques exemples du tireur d’élite qui a remporté cinq titres NBA en tant que joueur: il a tiré 38% lors de ses sept premiers matchs après avoir rejoint Cleveland en 1989, 19% sur 3 lors de ses 34 premiers matchs après avoir rejoint Orlando en 1992 et avait un 7-pour- 23 ans au début de son mandat à Chicago en 1993.

QUIRKY

Il est rare qu’une équipe perde de plus de 50 points; La victoire de 51 points de Dallas sur les Clippers de Los Angeles dimanche a marqué la 37e fois dans l’histoire de la NBA qu’une telle marge ou pire existait au buzzer final.

Voici une bizarrerie encore plus étrange: quatre des cinq dernières victoires de ce type ont été remportées par des équipes sur route.

Chicago a battu Milwaukee 120-66 en 2015, San Antonio a battu Philadelphie 119-68 plus tard cette année-là, Boston a gagné à Chicago 133-77 en 2018, puis Dallas a remporté gros à Los Angeles dimanche. (La victoire à domicile dans cette séquence était Charlotte, vainqueur 140-79 contre Memphis en 2018.)

De 1956 à 2014, 32 matchs ont été décidés par 51 ou plus. Les équipes à domicile ont fait 28-4 dans ces derniers.

Tim Reynolds est un écrivain national de basket-ball pour l’Associated Press. Écrivez-lui à treynolds (at) ap.org

