Le temps d’écran peut aider à la récupération après une commotion cérébrale

17 novembre 2022 – Les experts recommandent aux enfants et aux adolescents qui ont subi une commotion cérébrale de se reposer pendant un jour ou deux avant de reprendre une activité physique légère. Le retour lent à la normale aide les jeunes patients à récupérer plus rapidement que le repos strict, selon la recherche.

Maintenant un nouvelle étude suggère que revenir sur TikTok et Snapchat peut également aider.

Après avoir interrogé 700 patients âgés de 8 à 16 ans à la suite d’une blessure, des chercheurs de l’Université de la Colombie-Britannique et de l’Université de Calgary, au Canada, ont découvert que les enfants et les adolescents qui avaient subi une commotion cérébrale se rétablissaient plus rapidement s’ils passaient un temps d’écran modéré.

Une quantité “modérée” se situait entre 2 et 7 heures par jour sur divers écrans. “Cela inclut leurs téléphones, ordinateurs et téléviseurs”, explique Molly Cairncross, PhD, professeure adjointe à l’Université Simon Fraser qui a fait la recherche.

Les personnes participant à l’étude qui ont déclaré avoir passé moins ou plus de temps devant un écran que dans les 7 à 10 jours suivant la blessure ont également signalé plus de symptômes, tels que des maux de tête et de la fatigue, au cours du premier mois. Après ce mois, tout les participants ont signalé des symptômes similaires, quelle que soit leur utilisation précoce de l’écran – ce qui suggère que le temps passé devant l’écran fait peu de différence à long terme dans la récupération d’une commotion pédiatrique.