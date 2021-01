Le lendemain du Nouvel An, John Reichert de Boulder, Colorado, a eu une vive dispute avec son fils de 14 ans, James. «Je t’ai laissé tomber en tant que père», dit-il désespérément au garçon.

Pendant les longs mois de fermetures et d’écoles fermées, M. Reichert, comme beaucoup de parents, a négligé le temps de plus en plus important que son fils passait sur les jeux vidéo et les médias sociaux. Aujourd’hui, James, qui consacrait son temps libre au VTT et au basket-ball, consacre presque toutes ses heures de loisirs – environ 40 par semaine – à la Xbox et à son téléphone. Au cours de leur dispute, il a supplié son père de ne pas restreindre l’accès, appelant son téléphone «toute sa vie».

«C’était le point de basculement. Toute sa vie? dit M. Reichert, administrateur technique du bureau du shérif local. «Je ne perds pas mon fils à cause de ça.»

Près d’un an après le début de la pandémie de coronavirus, les parents du pays – et du monde entier – regardent leurs enfants glisser sur un chemin de plus en plus glissant vers une vie numérique dévorante. Lorsque l’épidémie a frappé, de nombreux parents ont assoupli les restrictions sur les écrans afin de garder les enfants frustrés et agités divertis et engagés. Mais, souvent, les limites restantes se sont vaporisées à mesure que les ordinateurs, les tablettes et les téléphones sont devenus la pièce maîtresse de l’école et de la vie sociale, et des semaines de règles de maintien à la maison se sont écoulées en près d’un an.