Le temps de Twitter dans la politique canadienne a commencé par des excuses – et puis ça a empiré

La première référence au “tweeting” à la Chambre des communes est venue lors d’excuses.

Peu après la période des questions, dans l’après-midi du 20 octobre 2009, le député libéral de l’époque, Ujjal Dosanjh, a invoqué le Règlement.

“Je souhaite vous informer, ainsi que la Chambre, que j’ai tweeté par inadvertance sur des sujets sur lesquels je n’aurais pas dû tweeter, c’est-à-dire les délibérations à huis clos du comité de la défense”, a déclaré Dosanjh au président. “C’était une erreur de ma part et cette entrée sera supprimée dès que possible, c’est-à-dire juste après que je sois sorti d’ici.”

C’était apparemment avant que les députés ne réalisent qu’ils pouvaient demander à leur personnel de gérer leurs comptes Twitter.

Ujjal Dosanjh à la Chambre des communes. Le député libéral de l’époque a présenté ses excuses à la Chambre en 2009 pour avoir tweeté les détails des délibérations du comité à huis clos. (Adrian Wyld/La Presse canadienne)

“Je remercie l’honorable député”, a répondu Peter Milliken, président à l’époque. “Je suppose que ‘tweeter’ signifie que c’est allé sur Twitter.”

Le rappel au Règlement de Dosanjh a marqué l’arrivée au Canada d’une plateforme de médias sociaux qui favorisait à la fois le dialogue et l’excès — un outil qui a à la fois enrichi le débat et créé de nouvelles façons de faire des choses que nous regretterions plus tard.

Treize ans plus tard, Twitter semble au bord du gouffre. Même s’il se poursuit sous une forme ou une autre, son temps comme l’un des forums prédominants de la vie publique touche peut-être à sa fin. De nombreux utilisateurs se sont déjà retirés de la plateforme ou ont réduit leur présence.

Quel que soit le moment où l’ère de Twitter prendra fin, son impact sur la politique canadienne aura été important, mais pas entièrement bon.

Petit public, grand impact

Il y a de bonnes chances que vous ne soyez pas un utilisateur régulier de Twitter. La plupart des Canadiens ne le sont pas. Mais la plateforme a un impact démesuré sur la vie politique de ce pays parce que la plupart des politiciens, journalistes, experts, stratèges politiques, sondeurs, lobbyistes et partisans canadiens utilisent Twitter – ainsi qu’un nombre important d’universitaires, de mordus de la politique et d’experts en la matière.

Le Canada n’est pas le seul pays avec cette dynamique, bien sûr. Considérez, par exemple, les États-Unis – Twitter a joué un rôle essentiel dans l’ascension de Donald Trump .

Rien d’aussi sismique ne s’est produit ici (du moins pas encore), mais l’impact n’a pas été faible.

Tout n’a pas été mauvais non plus. Cela a donné aux politiciens une nouvelle façon de communiquer avec les électeurs et a créé une nouvelle façon pour les électeurs de demander des comptes aux politiciens. Il a facilité la diffusion des nouvelles et des informations avec une vitesse et une ampleur incroyables.

Il a élevé des voix nouvelles et sous-représentées et ces voix ont enrichi le dialogue plus large. À certains égards, Twitter a contribué à nuancer le débat politique. Pensez à chaque universitaire ou historien qui a utilisé un fil Twitter pour éclairer un sujet compliqué.

Malheureusement, ce n’est pas tout ce que l’on peut dire sur la performance de Twitter en tant que place publique moderne.

Amplifier les extrêmes

Autant qu’il a contribué à exposer les utilisateurs à des informations importantes et à des voix précieuses, il a également propagé la désinformation, la désinformation, le harcèlement et la méchanceté générale. Il valorise et récompense les jugements instantanés, les prises à chaud, l’indignation, la condamnation, la moquerie, la prédiction catastrophique et le désaccord.

Cela a accéléré le cycle des nouvelles à un degré vertigineux. Il élève les opinions les plus extrêmes, offre de nombreuses opportunités aux acteurs de mauvaise foi et est un terrible indicateur de l’opinion publique réelle.

Si les époques médiatiques précédentes réduisaient la politique à des extraits sonores, Twitter la réduisait encore plus à des hashtags. Parfois, la Chambre des communes semblait être un peu plus qu’un studio sophistiqué pour enregistrer des clips vidéo à diffuser sur les fils Twitter des députés.

Pour toutes ces raisons, il pourrait être tentant de penser que la politique canadienne se porterait mieux sans Twitter. Mais même si Twitter devait disparaître demain, il n’y a pas de retour à une époque antérieure aux médias sociaux, tout comme il n’y a pas de retour à une époque antérieure à la télévision, à la radio ou aux journaux.

Si Twitter cesse d’être un forum important, une nouvelle plateforme (ou de nouvelles plateformes) prendra sa place. L’ère des réseaux sociaux est loin d’être révolue.

Il y a quelque chose à dire pour l’argument selon lequel le problème avec Twitter est pas la plate-forme elle-même mais la façon dont elle est utilisée , et la manière dont il est autorisé à l’utiliser. En ce sens, Twitter offre de précieuses leçons sur la façon dont les médias sociaux peuvent fonctionner et comment ils peuvent mal tourner.

Que ces leçons soient prises en compte est une tout autre affaire. La question de la réglementation gouvernementale se profile toujours à l’horizon.

La vérité indiscutable est que, 13 ans après qu’Ujjal Dosanjh a trouvé un nouveau moyen de trahir la confiance des discussions à huis clos du comité, tout le monde essaie toujours de comprendre comment faire fonctionner l’ère des médias sociaux pour le mieux – ou du moins pour minimiser le mal qu’il fait.