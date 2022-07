Le temps de Messi au FC Barcelone n’est pas terminé, déclare le président du club

Joan Laporta a fait ses commentaires lors de la tournée de pré-saison du Barça aux États-Unis

Le “chapitre” de Lionel Messi au FC Barcelone n’est “pas terminé” selon le président Joan Laporta, qui a admis que la sortie de l’icône du football du club aurait pu être mieux gérée.

Messi a quitté son club d’enfance de plus de deux décennies l’été dernier lorsque les Catalans à court d’argent n’ont pas réussi à lui offrir un nouveau contrat au milieu des règles strictes de plafond salarial de la Liga.

L’Argentin exerce désormais son métier au Paris Saint Germain où il a signé un contrat de deux ans que les rapports suggèrent qu’il honorera.

Pourtant, tout en réfléchissant au départ et à l’héritage de la légende du club au Camp Nou dans une interview avec ESPN, Laporta a commencé par avouer que le septuple vainqueur du Ballon d’Or était “tout” aux Blaugranas.

“Pour le Barça, il a peut-être été son plus grand joueur, le plus efficace. Pour moi, il n’est comparable qu’à Johan Cruyff. Mais cela devait arriver un jour. Nous avons dû prendre une décision en conséquence de ce dont nous avons hérité. L’institution est en responsable des joueurs, des entraîneurs, “ Laporta a expliqué, en référence à la règle précédente de Josep Bartomeu dans son rôle.

Laporta a déclaré qu’il espérait que le chapitre Messi au Barca “c’est pas fini”.

Lire la suite Raphinha devient virale avec une superbe frappe à El Clasico (VIDEO)

“Je pense qu’il est de notre responsabilité d’essayer de … trouver un moment pour réparer ce chapitre, qui est toujours ouvert et n’a pas été fermé, donc il s’avère qu’il devrait l’être, et qu’il a une plus belle fin”, il a suggéré.

“En tant que président du Barça, j’ai fait ce que j’avais à faire” Laporta a déclaré qu’il avait coupé les ponts avec Messi.

“Mais aussi en tant que président du Barça, et sur le plan personnel, je pense que je lui dois.”

Laporta a également parlé de la situation financière difficile du Barca dans le cadre de la conversation.

Bien que le club ait été signalé comme se vautrant dans des dettes pouvant atteindre 1,5 milliard de dollars, la vente de 25% de ses droits de télévision à la société d’investissement américaine Sixth Street pour les 25 prochaines années lui a permis de faire venir des joueurs tels que l’attaquant de Leeds United Raphinha et L’attaquant du Bayern Munich, Robert Lewandowski.

“Pour le moment, nous avons une valeur nette positive. En un mois environ, nous avons gagné près de 650 millions d’euros (664 millions de dollars)”, Laporta a affirmé.

Lire la suite Messi marque cinq buts alors que l’Argentine prolonge sa séquence sans défaite (VIDEO)

“Nous avons dû agir rapidement. Les droits TV ont été vendus, 25% d’entre eux, et cela a ajouté des revenus importants. Le club est en voie d’être solide ; financièrement, le club est meilleur avec l’argent qui rentre, et nous ‘ai été en mesure de rembourser 100 millions d’euros du crédit que nous avions via Goldman Sachs.

“De plus, il faut le dire, le club est redevenu économiquement sain, mais nous devons travailler plus dur pour augmenter nos revenus, pas en vendant des actions mais pas en en profitant.”

Sur la potentielle Super League européenne, que le Barça, les rivaux amers du Real Madrid et de la Juventus sont toujours de retour malgré le retrait des clubs anglais, Laporta a souligné que le Barça “avoir une approche calme à ce sujet” pour l’instant dans “ne vouloir vexer personne, favoriser le dialogue avec les institutions en Europe, qu’elles soient politiques ou sportives, et [making] c’est la compétition la plus attractive au monde”.

“Cela doit être ouvert, et nous, à Barcelone, l’avons dit. Nous allons également respecter les instances étatiques en Europe, l’UEFA dans ce cas.

“Nous sommes ouverts à la discussion, mais ce sera une compétition où les clubs pourront exercer leur pouvoir pour prendre leurs propres décisions”, Laporta a insisté.

Lire la suite « Le PSG ne vaut rien. Ils sont stupides et égocentriques ”: les fans stupéfaits du Barça fulminent à la sortie de Messi alors que la star s’apprête à se rendre à Paris

“Au bout du compte, c’est nous qui supportons le poids de ce qu’est le football européen. C’est là que ça peut être la compétition la plus attractive au monde si nous le faisons bien, et je suis sûr que nous allons faites-le bien parce que la loi nous protège.”

Enfin, cependant, Laporta s’est séparé du PSG et de Manchester City, soutenus respectivement par le Qatar et Abu Dhabi.

“De plus, les clubs ont atteint un point où nous devons proposer des règles qui nous permettent de rivaliser avec les clubs publics dont les ressources ne proviennent pas du football mais d’autres industries, donc ils déforment le football européen et rendent tout cela insoutenable. “, il a dit.

“Les clubs avec le pedigree et l’histoire comme la Juve et le Barca voient une menace de ces clubs qui jettent de l’argent sur le problème et faussent le marché.”