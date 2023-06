Le temps de manger

Lorsque l’équipe autochtone de CBC se réunit, le plus souvent, nos conversations se tournent vers la nourriture. Ces conversations nous aident à établir des liens et à comprendre que, malgré le fait que nous soyons une équipe qui s’étend d’un bout à l’autre du pays, nous avons plus en commun que nous ne le pensons.

Nous avons tous des recettes transmises de génération en génération. Ils sont propres aux familles, aux communautés et aux personnes.

Mais la nourriture peut aussi être un connecteur – offrant l’excitation d’apprendre quelque chose de nouveau, d’être initié et de vivre une tradition pour la première fois, et l’acte de partager et de recevoir un cadeau.

Alors l’équipe de CBC Indigenous a dit pourquoi ne pas partager ces histoires? Nous sommes partis et avons visité quatre Premières Nations, chacune avec sa propre histoire délicieuse à raconter.

Nous avons également reconnu qu’il y a une chose qui est universelle. Que ce soit votre maman, votre papa, un ami ou même quelqu’un de nouveau à la table, ce qui nous rassemble tous, c’est l’appel du dîner.

Nous avons choisi « Time to eat » comme nom de ce projet car c’est un appel que nous avons tous entendu dans nos maisons en grandissant. C’est une expression familière qui signale à la famille et aux amis de se réunir pour partager non seulement de la nourriture, mais aussi la tradition, l’histoire et la joie.