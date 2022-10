Le temps d’automne fait sortir les automobilistes pendant la récolte; précautions supplémentaires nécessaires – Shaw Local

Le pincement dans l’air d’un matin d’automne frais et le craquement des feuilles sous les pieds sont les caractéristiques principales du temps d’automne dans l’Illinois. Pour de nombreux Illinoisiens, ces indicateurs incitent à visiter un champ de citrouilles ou un verger de pommiers local. Pour les agriculteurs, cela signifie qu’il est temps de se diriger vers le champ sur la route pour la récolte, dans l’espoir que les autres conducteurs fassent preuve de prudence lorsqu’ils naviguent autour de gros équipements agricoles.

Avec autant de personnes voyageant sur les routes rurales cette saison, il faut que chaque automobiliste agisse de manière responsable pour s’assurer que chacun de nous rentre chez lui en toute sécurité à la fin de la journée.

Si vous n’êtes jamais monté dans la cabine d’une moissonneuse-batteuse ou d’un tracteur, vous ne savez peut-être pas à quel point il peut être difficile pour les agriculteurs de voir d’autres véhicules tout en manœuvrant d’un champ à l’autre. Une visibilité limitée signifie que lorsque d’autres conducteurs sur la route se précipitent et ne ralentissent pas ou choisissent de dépasser rapidement notre équipement, les situations peuvent devenir dangereuses et, dans certains cas, mortelles.

Alors, comment les conducteurs peuvent-ils rester en sécurité autour des véhicules lents ?

Recherchez le triangle orange vif qui indique qu’un véhicule se déplace lentement. Lorsqu’ils circulent derrière de gros équipements, les personnes doivent immédiatement ralentir et laisser une distance de plusieurs longueurs de voiture entre leur véhicule et celui qui les précède.

Avant de dépasser, le conducteur doit toujours rechercher un signal clair de la part de la personne dans la cabine de la moissonneuse-batteuse ou du tracteur, ne dépassant que lorsque cela est sûr et légal de le faire. N’oubliez pas que les véhicules lents font des virages larges, donc si vous voyez le conducteur se balancer vers la droite, ne présumez pas qu’il s’écarte de votre chemin; ils se préparent peut-être à un virage à gauche.

Richard Guebert Jr. (CATRINA RAWSON)

Soyez prêt à rencontrer des véhicules lents à toute heure du jour et de la nuit. De nombreuses familles d’agriculteurs travaillent tard le soir pour récolter leurs récoltes et les transporter vers des installations de stockage locales.

En plus de surveiller les équipements agricoles sur la route, les conducteurs doivent également surveiller les semi-remorques transportant des marchandises.

Les camionneurs jouent un rôle essentiel dans la chaîne d’approvisionnement en aliments, en carburant et en fibres dont chacun de nous dépend. Le transport d’une grande quantité de marchandises signifie que ces chauffeurs sont souvent chargés de transporter de lourdes charges qui ralentissent leur capacité à prendre de la vitesse ou à s’arrêter immédiatement. Donner de l’espace à ces pilotes et être conscient de leurs angles morts est essentiel.

Cette période de l’année signifie de longs quarts de travail dans les champs pour de nombreuses familles d’agriculteurs de l’Illinois, mais c’est aussi le moment pour l’agriculture de célébrer une récolte abondante. Alors que nous nous préparons pour les prochaines festivités des fêtes qui incluent souvent le partage d’un repas avec des amis et la famille, nous devons tous travailler ensemble pour assurer la sécurité des routes.

En cette saison de récolte, n’oubliez pas de ralentir, de faire preuve de prudence et de prendre votre temps pour vous déplacer autour des véhicules et de l’équipement agricole lents. Vous ne savez jamais quand prendre ces mesures peut signifier la différence entre une ou les deux parties qui rentrent chez elles en toute sécurité.

• Richard Guebert Jr. est président de l’Illinois Farm Bureau. Cette histoire a été distribuée dans le cadre d’un projet coopératif entre l’Illinois Farm Bureau et l’Illinois Press Association. Pour plus d’actualités sur l’alimentation et l’agriculture, visitez FarmWeekNow.com.