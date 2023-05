Le temps d’attente d’un homme de Bengaluru pour Uber Auto Ride étourdit Internet

Les utilisateurs de Bengaluru continuent de partager des histoires choquantes sur les embouteillages, la vie professionnelle et des choses générales sur leur ville. Il y a beaucoup de blagues sur la façon dont la ville souffre des embouteillages aux heures de pointe et sur la façon dont les gens se débrouillent pendant de telles crises. Un habitant de Bengaluru a partagé un article intéressant sous la forme d’une capture d’écran sur Twitter, à propos du trajet en voiture qu’il a demandé sur l’application Uber. Bien que le conducteur ait accepté le trajet, ce qui était unique dans la photo, c’était le temps d’attente.

Le pousse-pousse automatique est apparu à 24 kilomètres et le temps d’attente était de 71 minutes.

« Un immense respect pour lui s’il se présente réellement », a déclaré l’utilisateur de Twitter Anushank Jain dans son tweet. L’utilisateur a également ajouté le hashtag #peakbengaluru.

Un grand respect pour lui s’il se présente réellement. #peakbengaluru pic.twitter.com/6rQt1TswPU – Anushank Jain (@madmax_anushank) 16 mai 2023

Les utilisateurs de Twitter ont été stupéfaits de voir la capture d’écran et ont publié des commentaires hilarants.

« Cette capture d’écran de tweet devrait être envoyée à tous les responsables RH respectés des entreprises de » travail de bureau « à Bengaluru », a déclaré un utilisateur. « Je suppose qu’il est temps de passer aux villes ou aux zones rurales de niveaux 2 et 3. Productivité plus élevée, faible coût de la vie et facilité de vie. Les multinationales devraient commencer à penser à la commodité des employés », a tweeté un autre.

Un utilisateur a déclaré qu’il aura un immense respect pour M. Jain s’il attend si longtemps. Mais il a dit qu’il n’avait pas à le faire car le chauffeur a annulé le trajet au bout d’une minute.

Le mois dernier, un pousse-pousse automatique à Bengaluru a suscité des discussions en ligne après avoir porté trois numéros d’immatriculation. La photo de l’auto a été partagée par l’utilisateur Surpit Jadhav et montrait l’auto en utilisant trois numéros d’immatriculation différents – un pour les clients d’Ola, un pour Rapido et un autre numéro d’immatriculation du tableau jaune réel.