Le temps chaud restera dans l’Okanagan, selon le météorologue – Kelowna Capital News

Environnement Canada dit que nous pouvons nous attendre à des températures « semblables à celles d’août » jusqu’au début d’octobre.

Les sommets diurnes à Kelowna, Penticton et Vernon ce mois-ci restent entre le bas et le milieu des années 20, selon Environnement Changement climatique Canada, qui affirme que les températures ont été de 5 à 10 degrés Celsius plus chaudes que la normale pour commencer la nouvelle saison.

“C’est le genre de temps que nous voyons habituellement à la fin de l’été”, a déclaré Derek Lee, météorologue à Environnement Canada, un ministère fédéral qui reconnaît le début de l’automne le 1er septembre.

“Nos prévisions indiquent qu’une grande partie de la Colombie-Britannique, y compris l’intérieur, connaîtra des températures supérieures à la moyenne au moins jusqu’en octobre, avec des températures qui devraient se modérer près de la normale en novembre.”

Lee a ajouté que le ciel clair et ensoleillé de septembre s’accompagnait d’un manque notable de pluie, en particulier dans la région de Kelowna. La ville a connu quatre millimètres de précipitations au cours du mois, soit seulement 11 % de sa moyenne historique de septembre.

Pendant ce temps, les 15 millimètres de précipitations de Penticton sont inférieurs de 40 % à la moyenne mensuelle de tous les temps.

“Il n’y a pas de véritables précipitations ou nuages ​​avant d’arriver à la deuxième semaine d’octobre”, a expliqué Lee. « Alors que nous assistons à une longue période de systèmes à haute pression qui dominent l’intérieur. Ce n’est pas bon pour la sécheresse. Nous devons absolument voir cette pluie revenir à un moment donné.

Les prévisions à Kelowna, Penticton et Vernon indiquent que les maximums diurnes iront de 23 à 25 ° C pour les deux premiers jours d’octobre. Un mélange de soleil et de nuages, ainsi que des températures au milieu des années 20, font la une de la fin septembre.

Il est probable que l’Okanagan verra un manque de précipitations pendant toute la durée de l’automne si les températures supérieures à la moyenne continuent de persister jusqu’à Thanksgiving, a déclaré Lee.

Environnement Canada reconnaît la fin de l’automne le 30 novembre.

“Par rapport à l’année dernière, nous manquons de ces systèmes qui deviennent davantage un thème pour nos mois d’automne”, a déclaré le météorologue.

“Parce que nous avons vu des températures supérieures à la moyenne, ne soyez pas surpris si ce mois (septembre) est l’un des mois les plus chauds jamais enregistrés, en particulier à l’intérieur.”

@lgllockhart

logan.lockhart@pentictonwesternnews.com

Météo d’Environnement CanadaKelownaActualitésOkanaganPenticton