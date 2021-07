Le temps chaud aide les feux de forêt à brûler; Biden rencontre les gouverneurs

La chaleur extrême dans le nord-ouest du Pacifique et en Californie entraînera le potentiel de nouveaux incendies de forêt dans le week-end alors que le président Joe Biden rencontrera vendredi les gouverneurs de l’Ouest pour discuter des efforts en cours de lutte contre les incendies et de prévention des incendies de forêt.

Dans le centre et le sud de l’Oregon, les températures pourraient atteindre 106 degrés dans certaines régions, tandis qu’une grande partie de Washington pourrait enregistrer des records vendredi et samedi.

La chaleur, mélangée à des conditions sèches et au potentiel d’orages, a déclenché des avertissements de drapeau rouge dans l’Oregon et dans certaines parties du nord de la Californie, où plusieurs grands incendies de forêt brûlent déjà.

« De nombreux départs de feu sont probables », car la végétation de la région reste sèche et les vents en rafales pourraient transporter des braises déclenchées par la foudre, selon le National Weather Service. Bien qu’il y ait un risque de pluie, cela n’aidera peut-être pas beaucoup s’il n’y a pas assez d’humidité pour imbiber la végétation.

Biden et le vice-président Kamala Harris prévoient de rencontrer les gouverneurs de Californie, de l’Idaho, du Minnesota, du Montana, de l’Oregon, de Washington et du Wyoming.

À travers l’Ouest, 83 grands incendies ont brûlé plus de 1,7 million d’acres dans 13 États, dont plus de 547 000 acres dans le seul Oregon, selon le National Interagency Fire Center.

Près de 22 000 pompiers forestiers et personnel de soutien luttent contre les incendies à travers le pays.

La plupart des destructions dans l’Oregon sont dues à l’incendie de Bootleg dans la forêt nationale de Fremont-Winema. Bien que l’incendie soit à plus de la moitié contenu, les conditions pourraient encore apporter un potentiel élevé de propagation du feu car la végétation reste sèche, a déclaré le US Forest Service.

Les pompiers ont récemment exprimé leur inquiétude car les conditions météorologiques typiques qui aident normalement leur attaque contre les incendies semblent faire peu de choses.

« Alors que nous sortons de la plage climatologique normale, l’expérience antérieure est moins pertinente », a déclaré Chris Moore, spécialiste du comportement au feu. « La pluie que nous avons eue n’éteindra pas le feu. Les taches deviendront de plus en plus un problème à mesure que les carburants se dessèchent à nouveau. »

L’activité d’incendie a repris dans les vastes 413 545 acres où le Bootleg Fire brûle. La zone nord-ouest de l’incendie reste la plus active, mais le nord-est a récemment vu quelques feux ponctuels, ont déclaré des responsables.

Plus de 1 900 pompiers travaillent sur l’incendie avec des hélicoptères, des bulldozers et à la main.

Le commandant de l’incident, Norm McDonald, a déclaré jeudi que les équipages avaient besoin « d’un réétalonnage de l’endroit où nous sommes. Il n’y a plus de « normale ». Nous devons être prêts à tout. »

Le changement climatique a rendu les incendies de forêt plus fréquents et plus intenses dans tout l’Ouest, car des températures plus chaudes et des sécheresses plus longues ont asséché la végétation. Les scientifiques s’accordent à dire que les conditions ne feront qu’empirer dans les décennies à venir.

En Californie, un procureur a annoncé que le service public Pacific Gas & Electric fera face à des accusations criminelles après que son équipement a déclenché un incendie de forêt l’année dernière, tuant quatre personnes et détruisant des centaines de maisons.

La procureure du comté de Shasta, Stephanie Bridgett, a qualifié PG&E de « responsable pénalement » dans un message publié sur Facebook.

On ne sait pas à quelles accusations la société devra faire face, mais Bridgett a déclaré que les accusations seraient portées avant l’anniversaire de septembre de l’incendie de Zogg.

La société a déclaré dans un communiqué qu’elle n’était pas d’accord avec l’annonce des accusations et a travaillé avec le comté et les familles des victimes pour résoudre les plaintes civiles.

L’équipement de l’entreprise a également été blâmé pour l’incendie de camp mortel en 2018, qui a tué 85 personnes et détruit 10 000 maisons. L’incendie a rasé la ville de Paradise, dans le nord de la Californie.

PG&E a déposé son bilan en 2019 à la suite de l’incendie et a plaidé coupable à plus de 80 chefs d’accusation d’homicide involontaire coupable à la suite de l’incendie, qui était lié à une tour de transmission mal entretenue et vieillissante.

Plus tôt ce mois-ci, le service public a déclaré que son équipement pourrait être lié au Dixie Fire, un incendie de forêt de plus de 226 000 acres brûlant dans les comtés de Butte et Plumas – juste au nord-est de Paradise.

Les conditions chaudes et sèches ont également provoqué des incendies, a déclaré le département californien des forêts et de la protection contre les incendies.

L’incendie a détruit 64 structures, mais plus de 10 000 étaient menacées. Près de 6 000 pompiers travaillaient sur l’incendie.

