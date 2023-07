Le temps chaud aide à augmenter les ventes au détail; Les emprunts du gouvernement britannique chutent – ​​les affaires en direct

Il semble que le temps chaud ait poussé les consommateurs vers la rue principale à la recherche de nouveaux vêtements et de meubles de jardin au cours du mois. Alors que le tableau peut sembler rose maintenant, alors que les mois se refroidissent, il y a un risque que le refroidissement des coûts hypothécaires plus élevés et l’inflation pèsent lourdement sur les budgets des ménages.

Les ventes au détail en juin ont été beaucoup plus fortes que prévu, malgré les craintes d’une flambée des coûts hypothécaires et d’une inflation persistante qui dominent le flux de nouvelles au cours du mois. Je me souviens d’une citation bien connue décrivant l’économie « si vous n’êtes pas un peu confus, vous ne le comprenez pas ».

Même lorsque l’inflation commence à baisser, l’évolution du paysage économique n’influence pas immédiatement les comportements des consommateurs. De nombreux consommateurs continuent de s’approvisionner en produits moins chers grâce à des remises et à des gammes de valeur, tout en choisissant de faire leurs achats dans des magasins bon marché. Les marques et les distributeurs du mid-market devront donc montrer la valeur et la qualité de leurs gammes de produits pour inciter à la dépense.

Le mois de juin le plus chaud jamais enregistré a brossé un tableau ensoleillé pour les détaillants, les ventes ayant augmenté pour le troisième mois consécutif. Les dépenses en vêtements et en meubles ont augmenté, les consommateurs consacrant une plus grande part de leur portefeuille aux articles discrétionnaires, comme nous l’avons également vu dans notre dernier Consumer Tracker.

Alors que le plein effet sur l’activité des taux d’intérêt plus élevés ne s’est pas encore fait sentir, nous pensons toujours que l’économie basculera dans la récession au second semestre de cette année et que les dépenses de consommation réelles chuteront de 0,5 % entre son sommet et son creux.

Introduction : Le temps chaud aide à augmenter les ventes au détail ; Les emprunts du gouvernement britannique chutent

Nous avons appris que les ventes au détail à travers la Grande-Bretagne avaient augmenté plus fortement que prévu en juin, stimulées par des températures torrides (c’était le mois de juin le plus chaud jamais enregistré) et les promotions des supermarchés.

Le volume des ventes a augmenté de 0,7 % par rapport à mai, selon l’Office for National Statistics, dépassant les attentes des économistes d’un gain mensuel de 0,2 %.

Les ventes d’aliments ont rebondi avec une croissance de 0,7 % après une baisse de 0,4 % en mai, certains supermarchés affirmant que le beau temps et les promotions ont aidé les ventes.

Les ventes ont été fortes chez la plupart des détaillants, à l’exception des jardineries, des magasins de vêtements et des détaillants d’essence. Les grands magasins et les détaillants de meubles ont également connu un bon mois grâce aux soldes d’été et à la hausse de la fréquentation.

L’économiste en chef de l’ONS, Grant Fitzner, a déclaré :

Les ventes au détail ont fortement augmenté, les ventes alimentaires rebondissant des effets du jour férié supplémentaire, en partie aidées par le beau temps, et les grands magasins et magasins de meubles ont également connu un bon mois. Cependant, ceux-ci ont été partiellement compensés par des baisses dans le carburant, les jardineries et les magasins de vêtements.

Les ventes au détail ont augmenté de 0,7 % en juin 2023 après une hausse de 0,1 % en mai. Des augmentations ont été observées dans tous les principaux secteurs, à l’exception des carburants automobiles. ➡️ https://t.co/5QhFVKeAWv pic.twitter.com/ZR4GvHZ0Jq — Office des statistiques nationales (ONS) (@ONS) 21 juillet 2023

Des chiffres officiels distincts ont montré que le gouvernement britannique avait emprunté 18,5 milliards de livres sterling le mois dernier400 millions de livres sterling de moins qu’un an plus tôt, mais le troisième emprunt le plus élevé de juin depuis le début des records mensuels en 1993. Des recettes fiscales plus élevées et une baisse substantielle des intérêts sur la dette à payer par rapport à juin 2022 ont été largement compensées par l’augmentation des paiements de prestations et d’autres coûts.

L’emprunt net du secteur public (à l’exclusion des banques du secteur public) s’élevait à 18,5 milliards de livres sterling. C’est 0,4 milliard de livres sterling de moins qu’en juin 2022 et le troisième emprunt de juin le plus élevé depuis le début des records mensuels en 1993. ➡️ https://t.co/KpXBo6WdEW pic.twitter.com/UiFf36nbyW — Office des statistiques nationales (ONS) (@ONS) 21 juillet 2023

La dette du secteur public hors banques du secteur public était de 2 596,2 milliards de livres sterling à la fin de juin 2023, estimée provisoirement à environ 100,8 % du produit intérieur brut annuel du Royaume-Uni, se poursuivant à des niveaux observés pour la dernière fois au début des années 1960. pic.twitter.com/G1AI48o5lf — Office des statistiques nationales (ONS) (@ONS) 21 juillet 2023