Le temps caniculaire fait cuire le nord-ouest du Pacifique alors que les températures augmentent à Portland et à Seattle

NWS AVERTIT QU’AUJOURD’HUI SERA LE PLUS CHAUD ENREGISTRÉ

Le National Weather Service a déclaré: « Pour mettre les choses en perspective, aujourd’hui restera probablement dans l’histoire comme la journée la plus chaude jamais enregistrée pour des endroits tels que Seattle, WA et Portland, OR (les enregistrements remontent aux années 1940 ici).

« Ce niveau de chaleur est extrêmement dangereux et peut être mortel si une sécurité thermique appropriée n’est pas respectée. »

Le NWS a ajouté : « Des avertissements de chaleur excessive ont été émis dans la majeure partie du nord-ouest, du nord du Grand Bassin, ainsi que dans certaines parties de l’ouest du Nevada et de l’intérieur de la Californie.

« Les résidents sont invités à rester dans des bâtiments climatisés, à éviter les activités de plein air intenses, à boire beaucoup d’eau et à surveiller les membres de la famille / les voisins. »