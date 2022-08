Le temple sikh d’Okanagan ramène le week-end sportif annuel à Kelowna

Ce sera une fin de semaine remplie de sports à l’Apple Bowl et au Parkinson Recreation Park ce week-end.

Pour la première fois depuis 2017, le temple et centre culturel Okanagan Sikh accueille le tournoi sportif et les activités culturelles 2022.

Un tournoi de football se déroule toute la journée du samedi (20 août) et se termine dimanche. Le tournoi débutera à l’Apple Bowl mais se déplacera au Parkinson Recreation Park samedi en raison du match de l’Okanagan Sun en soirée. Des équipes de Kelowna, Surrey, Abbotsford, Kamloops et même Calgary et qui participent au tournoi.

Dimanche, il y aura aussi des épreuves d’athlétisme et de tir à la corde. L’événement principal de dimanche est le sport de Kabbadi, un sport populaire en Inde. Des joueurs viennent de partout dans le monde pour affronter Kabbadi pour la Coupe Kelowna.

Les deux soirs, il y aura également des animations après les événements sportifs.

Tout au long du week-end, il y aura de la nourriture gratuite et des activités pour les enfants, notamment des châteaux gonflables, du maquillage, etc.

@cunninghamjordy

jordy.cunningham@kelownacapnews.com

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

CommunautéKelownaSports locauxSports