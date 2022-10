Le temple satanique vise les interdictions d’avortement de l’Idaho et de l’Indiana

BOISE, Idaho (AP) – Les organisations religieuses sont depuis longtemps impliquées dans le débat sur les lois strictes sur l’avortement de l’Idaho, avec des prêtres catholiques, des groupes chrétiens évangéliques et d’autres faisant fréquemment pression sur les législateurs et déposant des mémoires juridiques en faveur de l’interdiction de l’avortement.

Maintenant, le temple satanique pèse également. Le groupe basé à Salem, dans le Massachusetts, qui ne croit pas en un Satan littéral mais se décrit comme une “organisation religieuse non théiste”, a poursuivi l’Idaho devant un tribunal fédéral à la fin de la semaine dernière, affirmant que le les interdictions d’avortement de l’État portent atteinte aux droits des membres qui pourraient vouloir pratiquer le «rituel d’avortement» du temple.

“Nos membres ont une croyance religieuse sincère selon laquelle ils peuvent et doivent se faire avorter”, a déclaré W. James Mac Naughton, l’avocat représentant The Satanic Temple, lors d’un entretien téléphonique mercredi. L’organisation a déposé des poursuites similaires dans l’Indiana le mois dernier et au Texas l’année dernière, et Mac Naughton a déclaré qu’il n’exclurait pas de déposer des poursuites supplémentaires dans d’autres États.

Forcer les gens à se conformer à une croyance religieuse – que la vie commence à la conception – et leur refuser le droit d’en pratiquer une autre – que chacun a le droit de contrôler son propre corps – viole la liberté religieuse, a-t-il déclaré.

“L’avortement est une question assez délicate en l’état, mais elle est inextricablement liée aux croyances religieuses”, a déclaré Mac Naughton.

Le temple satanique, surnommé TST dans le procès, est séparé de l’Église de Satan, qui a été fondée dans les années 1960. Fondé en 2013, le Temple satanique prône la laïcité et considère Satan comme une figure littéraire qui sert de métaphore pour défendre la souveraineté personnelle contre l’autorité religieuse.

Les principes religieux du temple satanique incluent les croyances selon lesquelles les gens devraient avoir le contrôle de leur propre corps, que les libertés des autres devraient être respectées et que les faits scientifiques ne devraient pas être déformés pour correspondre à leurs croyances personnelles.

L’organisation a également quelque chose qu’elle appelle un «rituel d’avortement satanique», qui comprend le processus d’une personne se rappelant que son corps est inviolé, subissant l’avortement, puis récitant une affirmation personnelle.

Dans le procès, l’organisation affirme que certains de ses membres dans l’Idaho sont des «femmes enceintes involontairement». Chaque femme a un droit de propriété sur son propre utérus, a déclaré l’organisation, et ce droit – y compris la possibilité de retirer un “enfant à naître protégé” de l’utérus – ne peut être légalement pris par l’État sans compensation.

Le temple soutient également que l’Idaho soumet les femmes enceintes involontairement à la servitude involontaire en les forçant à fournir à un embryon ou à un fœtus de l’oxygène, des nutriments, des anticorps, de la chaleur corporelle et d’autres services, pendant la gestation. Enfin, l’organisation affirme que l’État discrimine à tort de nombreuses femmes enceintes en n’autorisant l’avortement que pour celles qui ont été victimes de viol ou d’inceste, et ne l’autorise pas pour les personnes tombées enceintes accidentellement.

Le porte-parole du procureur général de l’Idaho, Scott Graf, a refusé de commenter le procès parce que le bureau a pour politique de ne pas commenter les litiges en cours.

Au moins 21 États, dont l’Idaho, l’Indiana et la Floride, ont promulgué des lois interdisant d’annuler l’ingérence du gouvernement dans la liberté religieuse, selon la Conférence nationale des législatures des États.

Les lois ne sont pas identiques, mais elles stipulent fréquemment que les gouvernements ne peuvent pas interférer avec la capacité d’un individu à exercer sa liberté religieuse sans un intérêt gouvernemental impérieux. Lorsqu’il existe un motif impérieux, l’ingérence dans la liberté religieuse de la personne doit être effectuée de la manière la moins restrictive.

Cependant, les croyances spirituelles entourant l’avortement et d’autres problèmes de santé reproductive sont souvent nuancées, même au sein de groupes religieux individuels. L’ACLU a également poursuivi en Indiana le mois dernier, affirmant que l’interdiction de l’avortement viole les enseignements théologiques juifs ainsi que la théologie autorisant les avortements dans certaines circonstances par les religions islamique, épiscopale, unitarienne universaliste et païenne.

En juin, une synagogue a intenté une action en justice contre la loi de Floride interdisant de nombreux avortements après 15 semaines de gestation, affirmant que la loi interdisait aux femmes juives de pratiquer leur religion sans intrusion gouvernementale.

Rebecca Boone, Associated Press