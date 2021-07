Le temple Ramappa de Telangana déclaré site du patrimoine mondial de l’UNESCO, les Indiens disent « moment de fierté »

Un temple vieux de 800 ans à Telangana est le sujet de conversation de Telugu Twitter après avoir été déclaré site du patrimoine mondial par l’UNESCO. Le temple Kakatiya Rudreshwara, mieux connu sous le nom de temple Ramappa, est situé dans le village de Palampet dans le district de Mulugu. La merveille architecturale, située à 209 km de la capitale de l’État Hyderabad, a été construite par les rois de la dynastie Kakatiya.

Le site de l’UNESCO indique : « La construction du temple de grès a commencé en 1213 de notre ère et se serait poursuivie pendant environ 40 ans. Le bâtiment présente des poutres et des piliers décorés de granit sculpté et de dolérite avec un Vimana distinctif et pyramidal (tour à gradins horizontaux) fait de briques poreuses légères, appelées « briques flottantes », qui ont réduit le poids des structures du toit. »

Les briques poreuses, qui peuvent flotter dans l’eau, ne sont pas la seule caractéristique distinctive du temple. Il se distingue également par être l’un des rares temples en Inde qui porte le nom de son sculpteur (Ramappa) plutôt que de la divinité (Shiva).

L’UNESCO a tweeté : « Je viens d’être inscrit comme site @UNESCO #WorldHeritage : Temple Kakatiya Rudreshwara (Ramappa), Telangana, en #IndiaFlag of India. Bravo! »

Le Premier ministre Narendra Modi a partagé sa joie en tweetant : « Excellent ! Félicitations à tous, en particulier aux habitants de Telangana. L’emblématique temple Ramappa présente le savoir-faire exceptionnel de la grande dynastie Kakatiya. expérience de première main de sa grandeur. »

Excellent! Félicitations à tous, spécialement aux habitants de Telangana. L’emblématique temple Ramappa présente le savoir-faire exceptionnel de la grande dynastie Kakatiya. Je vous exhorte tous à visiter ce majestueux complexe de temples et à avoir une expérience directe de sa grandeur. https://t.co/muNhX49l9J pic.twitter.com/XMrAWJJao2 – Narendra Modi (@narendramodi) 25 juillet 2021

K Taraka Rama Rao, ministre de l’administration municipale et du développement urbain de Telangana, a félicité toutes les personnes impliquées dans l’obtention du label patrimonial du temple. Il a déclaré dans un tweet: « Heureux de partager la bonne nouvelle que le Kakatiya Rudreshwara #RamappaTemple à #Telangana, âgé de 800 ans, a été inscrit comme site du #Patrimoine mondial de l’UNESCO. Mes compliments à tous ceux qui ont participé à l’effort »

Dans un autre tweet, il a déclaré que le temple Ramappa était le premier site du patrimoine de l’UNESCO de Telangana et que le prochain objectif est d’obtenir le label Ville du patrimoine mondial pour Hyderabad.

Le président du Comité du Congrès de Telangana Pradesh, Revanth Reddy, a également pris part à la célébration en partageant : « La reconnaissance par l’UNESCO du #RamappaTemple historique de Telangana en tant que #WorldHeritageSite est en effet un moment de fierté pour notre État ainsi que pour le pays. »

Le compte Twitter de la police Telangana DGP a partagé un tweet intéressant avec un article sur le site du patrimoine écrit par l’ancien Premier ministre PV Naramsimha Rao dans l’Illustrated Weekly of India. Le tweet disait : « Un moment de fierté pour #ThePeopleOfTelangana #KakatiyaRudreshwara #RamappaTemple,. inscrit comme @UNESCO #WorldHeritageSite., #ASymphonyInStone, un article (1966) de notre ancien Premier ministre Sri.PVNarsimhaRao garu @ #TheIllustratedWeeklyOfINDIA. »

