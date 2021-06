Le temple Jagannath Puri affublé de Snana Purnima, les préparatifs battent leur plein pour Rath Yatra – Photos, Vidéo | Actualités culturelles

New Delhi : le célèbre Rath Yatra de Lord Jagannath à Puri, Odisha, est sur le point de commencer le 12 juillet dans le cadre du protocole COVID-19 en place. En amont du grand festival, les préparatifs et les rituels pré-festifs ont déjà commencé. Le jeudi 24 juin, étant Snana Purnima – les idoles Lord Jagannath, Lord Balabhadra et Devi Subhadra ont atteint le Snana Mandap et les fidèles ont pu le regarder virtuellement.

Aucune foule n’a été autorisée cette année en gardant à l’esprit la situation de pandémie. Selon Samarth Varma, magistrat du district de Puri, les rituels Pahandi commenceront vers 1 heure du matin et Lord Jagannath, Balabhadra et Subhadra atteindront le mandap Snana. « Une fois par an, Dieu sort pour que les gens d’autres religions puissent avoir un « darshan ». Ainsi, des lakhs de personnes se sont rassemblées chaque année à l’extérieur du temple chaque année. Cette année, cependant, le rituel millénaire sera accompli virtuellement, » Varma a dit à ANI.

Visuels de #Puri, #Odisha‘s Jagannath Temple à l’occasion de Deba Snana Purnima. Les célébrations ont commencé en l’absence des fidèles au milieu de la #COVID-19[FEMININE pandémie.#debasnanapurnima #Jagannath (ANI) pic.twitter.com/YcIm9zInFb – Zee News anglais (@ZeeNewsEnglish) 24 juin 2021

ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥିରେ ଶ୍ରୀ ମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପବିତ୍ର ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ମଙ୍ଗଳାର୍ପଣ, ଓ ହେବା ପରେ ବିଗ୍ରହ ମାନଙ୍କର ପହଣ୍ଡି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ । ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ଧାଡ଼ି ପହଣ୍ଡିରେ ସାତ ପାହାଚ ଦେଇ ସ୍ନାନ ବେଦୀରେ ବିଜେ କରାଯାଏ । pic.twitter.com/FpyEptsctN – Temple Shree Jagannatha, Puri (@JagannathaDhaam) 24 juin 2021

Mangalaparna à partir de 1h du matin, Pahandi jusqu’à 4h du matin. Hati Besha à partir de 11h et Bahuda Pahandi entre 17h et 20h respectivement, selon Odishatv.in

Patitapaban Darshan d’aujourd’hui au temple Shree Jagannatha, #Puri. pic.twitter.com/V9RszEYpIV – Temple Shree Jagannatha, Puri (@JagannathaDhaam) 24 juin 2021

Seules les personnes entièrement vaccinées avec un rapport COVID négatif sont autorisées dans le temple, a informé l’administrateur en chef du temple, le Dr Krishan Kumar.

« Il n’y aura pas de rassemblement à l’extérieur du temple car la Sec 144 sera appliquée par l’administration du district. Nous suivrons simplement les rituels traditionnels. Après cela, Lord Jagannath se reposera pendant 15 jours et réapparaîtra pendant Rath Yatra », a déclaré Kumar à ANI.

Les portes de la demeure de Lord Jagannath Puri – le temple du XIe siècle, s’ouvriront le 25 juin 2021, après plusieurs semaines de fermeture en raison de la pandémie de COVID-19. En raison de la pandémie, la journée sera observée sans la présence physique de milliers de fidèles. Au lieu de cela, le festival sera diffusé en direct pour les fidèles du monde entier.

Jai Jagannath !

(avec entrées ANI)