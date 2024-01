Le temple hindou, au cœur de la vision de Narendra Modi pour l’Inde

Trois décennies après que des fanatiques hindous ont démoli une mosquée à Ayodhya, le Premier ministre indien Narendra Modi assistera à la consécration d’un immense temple hindou sur le même site, donnant le ton d’une campagne électorale dans laquelle le nationalisme religieux jouera un rôle influent.

Environ 4 500 ouvriers ont travaillé jour et nuit pendant des mois pour achever la première étape du sanctuaire Ram Mandir de trois étages, dédié à l’une des divinités les plus vénérées de l’hindouisme, Lord Ram, à temps pour la visite du Premier ministre le 22 janvier.

Modi, qui dirige l’Inde depuis 2014, espère revenir pour un troisième mandat avec une majorité suffisamment importante pour mettre de côté son opposition politique et poursuivre le projet de son parti Bharatiya Janata visant à redonner à la religion majoritaire du pays une place centrale dans la vie publique.

La reconstruction du temple, où les hindous croient que Ram est né – l’un des trois principaux lieux saints qui ont été un point de discorde avec les minorités musulmanes – est un projet central du BJP. Les analystes estiment que le temple, une fois achevé, offrira un héritage puissant et durable au dirigeant le plus puissant de l’Inde depuis Indira Gandhi. Modi a accédé au pouvoir grâce à une vague de revivalisme hindou alimentée par le BJP et le Rashtriya Swayamsevak Sangh, le mouvement nationaliste de droite derrière le parti au pouvoir.

« Ce que Modi essaie de faire en développant Ayodhya, c’est[make this]. . . Le Vatican de l’hindouisme », a déclaré Nilanjan Mukhopadhyay, auteur d’un livre sur le Premier ministre et expert en politique nationaliste hindoue.

“Il a toujours été animé par ce désir d’être une personnalité très importante dans l’histoire, dont on parlera dans les siècles à venir avec le même genre de respect avec lequel sont les autres icônes nationales.”

Conformément à un gouvernement Modi qui se présente à la fois comme un soutien à la majorité hindoue et comme un développement de la cinquième économie mondiale, la création d’un nouveau site de pèlerinage majeur s’est accompagnée d’un important effort d’infrastructure.

La construction du sanctuaire en grès rose de 161 pieds de haut s’est accompagnée de la construction d’un nouvel aéroport, de routes plus larges et de façades de bâtiments roses et safran à l’approche du temple. Les prix de l’immobilier ont grimpé à Ayodhya, située au cœur de l’hindi et dans l’État de l’Uttar Pradesh, bastion du BJP.

“Je pense que chaque citoyen indien – j’inclus tout le monde, j’utilise consciemment ce mot – aimerait voir et visiter ce temple au moins une fois dans sa vie”, a déclaré Nripendra Mishra, président du comité de construction et ancien conseiller de Modi. a déclaré au Financial Times.

Le Saint des Saints du temple et cinq mandaps ou enceintes, ainsi qu’une délimitation du temple permettant aux pèlerins de faire le tour du temple, seront inaugurés le 22 janvier, les deuxième et troisième étages devant être achevés plus tard, a-t-il indiqué.

Les autorités ont déclaré qu’elles s’attendaient à ce qu’environ 200 000 à 300 000 personnes viennent chaque jour à Ayodhya après la consécration du temple. “Ayodhya reflète clairement l’état d’esprit de la nation”, a déclaré Modi lors d’un récent rassemblement public. « Aucun pays ne peut progresser sans préserver son patrimoine et son développement », a-t-il déclaré à la foule.

L’opposition au leader indien, unie l’année dernière dans une alliance sous l’acronyme INDIA, a accusé le BJP de saper les fondations laïques de l’Inde et d’exploiter la religion à des fins politiques en soutenant le projet. Le temple, financé par les dons des Indiens et de la diaspora, devrait coûter environ 32 milliards de roupies (386 millions de dollars), mais les gouvernements central et des États dépensent des millions supplémentaires pour développer la ville de pèlerinage et ses infrastructures.

« Les temples ne sont pas l’affaire du gouvernement ; le chômage, l’inflation, le bien-être public et la sécurité nationale le sont », a écrit Shashi Tharoor, député du Congrès national indien, qui a été balayé par le BJP lors des élections de 2014, dans un article sur la plateforme de médias sociaux X le mois dernier. De hauts membres du Congrès, dont Sonia Gandhi, ont refusé d’assister à la cérémonie.

Les politiciens représentant les quelque 200 millions de musulmans de l’Inde affirment que le projet de temple fait partie d’une volonté du gouvernement BJP de Modi de mettre de côté leurs propres mosquées et leur histoire, ainsi que leur statut de compatriotes indiens.

La ville voisine d’Ayodhya, Faizabad, a été engloutie dans le cadre du réaménagement, perdant ainsi son nom. “Il s’agit d’une célébration symbolique visant à montrer aux musulmans leur place dans l’Inde d’aujourd’hui”, a déclaré Asaduddin Owaisi, député et chef du parti All India majlis-e-Ittehadul Muslimeen. «Cela a ouvert les vannes à bien d’autres mosquée (les questions de mosquée) doivent être rouvertes.

Ayodhya est le plus important de plusieurs sites religieux contestés, où les nationalistes hindous se battent pour démolir ou rétrograder les mosquées construites au cours des siècles de domination musulmane de l’Inde. Certains de ces différends sont antérieurs à l’indépendance de l’Inde ; d’autres sont plus récents et ont profité de la vague indienne de nationalisme hindou.

En 1992, des partisans de la ligne dure hindoue ont démoli la mosquée Babri du XVIe siècle construite par le dirigeant musulman Babar sur ce qu’ils croyaient être le site d’un temple à Ayodhya détruit par les dirigeants moghols indiens. La démolition a déclenché des violences communautaires hindoues-musulmanes dans toute l’Inde, au cours desquelles environ 2 000 personnes ont été tuées.

Après des années de litige, la Cour suprême a approuvé en 2019 la construction de Ram Mandir, malgré l’absence de preuves concluantes qu’il y avait jamais eu un temple hindou sur le site. Les travaux de construction ont débuté en août 2020.

L'Indien Narendra Modi inaugure de nouveaux projets à Ayodhya, dont un aéroport et une gare rénovée, le 30 décembre

Sur un deuxième site religieux contesté à Varanasi, les nationalistes hindous cherchent un feu vert légal pour un éventuel projet de construction. Une décision concernant la mosquée Gyanvapi, qui jouxte le temple hindou Kashi Vishwanath, est attendue d’ici juin.

À Mathura, un troisième site de l’Uttar Pradesh, hindous et musulmans sont engagés dans un différend juridique au sujet d’une mosquée qui, selon les hindous, a été construite après la démolition d’un temple sur le lieu de naissance du dieu hindou Krishna.

Les analystes ont déclaré que cette poussée était au cœur de l’attrait principal de Modi auprès des électeurs hindous lésés qui estiment que leur identité religieuse a été supprimée par l’État laïc indien.

« Le récit qui ne s’est jamais vraiment éteint, même après la partition, est que ceci est notre pays », a déclaré Mukhophadyay, l’auteur. « Les musulmans voulaient une nation séparée, nous la leur avons donnée » au Pakistan.

À Ayodhya, avec le vacarme des marteaux-piqueurs et la poussière des travaux de construction, se forment les signes extérieurs d’un lieu de pèlerinage majeur. Munna Kumar, une travailleuse migrante de l’État pauvre du Bihar, a vendu au moins une douzaine de modèles miniatures du Ram Mandir par jour au cours des trois derniers mois, gagnant jusqu’à 1 000 roupies par jour.

« Il est important de construire ce temple », a déclaré Kumar. « Notre culture était en train de disparaître », a-t-il déclaré, ajoutant qu’il avait l’intention de voter pour le BJP.

“Modi travaille pour la nation”, a-t-il déclaré. “Son travail se voit sur le terrain.”