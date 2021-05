Le temple de l’Himachal Pradesh permet aux fidèles de faire un don d’équipement médical pour aider les patients de Covid-19

Alors même que la pénurie de fournitures médicales et de bouteilles d’oxygène continue de causer de la détresse aux patients de Covid-19, un temple de l’Himachal Pradesh a prêté main-forte au gouvernement de l’État en sollicitant des dons pour du matériel médical afin d’aider les patients de Covid-9. La fiducie du temple de Chintpurni a prêté main-forte au gouvernement de l’Himachal Pradesh en lançant un service en ligne acceptant les dons de matériel médical pour les patients atteints de coronavirus. Le temple a fourni un lien sur son site Web sur lequel les fidèles qui souhaitent faire don de tout équipement médical peuvent s’approcher via le lien. Le site Web fournit de plus amples détails sur les types d’équipement médical que les gens peuvent donner, notamment des oxymètres de pouls, des concentrateurs d’oxygène, des kits EPI, des masques, des bouteilles d’oxygène et des médicaments.

«Les fidèles désireux de faire un don en personne peuvent visiter Chintpurni House ou s’inscrire sur le lien, après quoi un responsable de la fiducie les contactera. Les gens devraient donner en nature (matériel médical) plutôt qu’en espèces », a déclaré le responsable du temple Abhishek Bhaskar. signalé par Hindustan Times en disant.

Chintpurni est une petite ville de l’Himachal Pradesh, située dans le district d’Una et réputée pour son temple.En 2020, le temple de Chintpurni a fait don de Rs 5 crore au fonds de secours Covid. Le temple est connu sous le nom de «Tirupati of Himachal».

D’autre part, le célèbre Mahavir Mandir historique de Patna a eu un incident de ce type où l’administration du temple a fermé le temple aux fidèles en raison de la pandémie de Covid-19 qui faisait rage. Mais le temple s’est ouvert aux patients du Covid-19 en offrant des lits oxygénés, un ventilateur et des bouteilles d’oxygène. Le célèbre temple vieux de 300 ans répand de l’espoir pour les patients Covid de l’aube au crépuscule.

Mahavir Mandir a commencé avec des hôpitaux Covid de 40 lits à Mahavir Arogya Sansthan, basé à Patna, et un autre hôpital de 25 lits à Begusarai. Le temple a également géré 12 grandes institutions, dont des hôpitaux et des orphelinats, et a commencé un traitement gratuit pour les patients cancéreux de moins de 18 ans et aussi pour les enfants nés avec des trous dans le cœur.

La ville connue pour ses sanctuaires ornés et sa vie de rue animée appelée Bangkok a également eu un coup de main similaire à partager en tant que temple hindou basé à Bangkok, vieux de près de 100 ans, coordonné avec l’ambassade indienne et la Royal Thai Air Force (RTAF) dans la course aux fournitures d’oxygène pour le pays.

«En voyant les ravages de la pandémie de Covid-19 en Inde, les membres de notre organisation ont ressenti un besoin urgent d’aider de toutes les manières possibles pour des raisons humanitaires. En étant en contact avec des parents et des amis de la communauté, nous avons appris la pénurie de concentrateurs d’oxygène et de réservoirs d’oxygène … ce qui a incité nos membres à collecter des fonds pour cette cause. avec India Narrative.

Le 1er mai 2021, l’un des membres du temple a levé un fonds pour envoyer dix litres de concentrateurs ainsi que 500 masques à oxygène. Par la suite, le peuple de Bangkok se transforme également en action après que le Premier ministre thaïlandais Prayut Chan o Cha a offert une assistance médicale au temple, The Tribune signalé.

