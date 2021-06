Le Temple de la renommée Nikki Bella écrit un beau message pour les superstars de la WWE libérées

Temple de la renommée de la World Wrestling Entertainment (WWE) Nikki Bella, dimanche, a écrit une lettre passionnée à plusieurs lutteuses récemment libérées par la société de divertissement sportif, les remerciant d’avoir « tout donné » à l’industrie de la lutte. Nikki a en outre souligné qu’elle était choquée d’entendre que WWE a coupé les ponts avec de nombreuses stars ces dernières semaines, avant d’ajouter qu’elle était honorée de partager la bague avec certaines de ces femmes. Nikki a également déclaré qu’elle avait hâte de rencontrer ceux avec qui elle n’avait pas encore partagé de bague.

Nikki, un ancien champion des Divas de la WWE, n’avait que des éloges pour Billie Kay, Peyton Royce, Ruby Riott, Mickie James, Lana et Chelsea Green.

Nikki et sa sœur Brie Bella étaient célèbres dans l’univers de la WWE sous le nom de Bella Twins. Le duo a eu une carrière très réussie à la WWE. Ils ont également remporté le « Teen Choice Award for Choice Female Athlete » en 2016, quatre ans plus tard, ils ont été intronisés au WWE Hall of Fame dans le cadre de la promotion 2020.

Plus tôt en mars, Nikki avait exprimé son désir de revenir à la WWE pour une dernière manche aux championnats féminins par équipe de la WWE aux côtés de sa sœur Brie.

« Je veux vraiment faire un retour à la WWE avec toi, Brie. Je veux vraiment aller après les titres de tag », avait déclaré Nikki.

Nikki a fait l’annonce dans un épisode du podcast Bellas. Dans le même épisode, Nikki a également révélé qu’elle n’était pas autorisée à lutter en raison d’une blessure au cou.

Nikki et sa sœur Brie ont signé avec la WWE en 2007 et ont formé les Bella Twins la même année. Nikki a fait ses débuts à la WWE en 2008 à SmackDown. Elle est également deux fois championne des divas de la WWE avec sa sœur.

En novembre 2015, elle a été classée lutteuse numéro 1 dans le Female 50 de Pro Wrestling Illustrated.

