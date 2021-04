Où DeVonta Smith jouera-t-il ensuite?

C’est l’une des questions les plus intrigantes en attente d’une réponse alors que le repêchage de la NFL 2021 se rapproche. La cote Q de la star de l’Alabama, lauréate du trophée Heisman, a semblé culminer alors qu’il battait la défense de l’État de l’Ohio en janvier lors d’une performance record (12 attrapés) dans le match pour le titre College Football Playoff – certains observateurs du repêchage suggérant même que les Jets de New York devraient considérez-le avec la sélection générale n ° 2.

Depuis lors, le stock de Smith s’est refroidi, ne serait-ce que par rapport au choix des Jets, principalement en raison de questions sur son cadre – officiellement 6 pieds et 166 livres lors du récent contrôle médical de la NFL, selon Sports Illustrated.

Mais la préoccupation est-elle exagérée?

« Je pense qu’au début, quand vous le regardez, vous voyez juste sa taille. Et si vous êtes celui qui a la responsabilité de l’arrêter, vous le sous-estimeriez simplement en le regardant pendant les échauffements, » le receveur du Temple de la renommée Isaac Bruce a déclaré à USA TODAY Sports. (Smith a souvent établi des comparaisons nobles avec Bruce et son collègue du Temple de la renommée Marvin Harrison.)

« Mais si vous allez au film, vous voyez certainement beaucoup d’attributs qui étaient très similaires à Marvin Harrison en ce qui concerne la possibilité de s’ouvrir, la séparation qu’il a, sa capacité à attraper le ballon dans une foule », a poursuivi Bruce. .

« Je portais également certains de ces mêmes traits, étant simplement capable de me séparer et d’être simplement large ouvert au lieu de simplement ouvrir. Donc c’est DeVonta Smith, c’était Marvin Harrison, et j’étais aussi comme ça de certains points de vue. «

Ces capacités étaient certainement apparentes en 2020, lorsque Smith a établi une carrière dans la Conférence du Sud-Est (3965 verges sur réception) et des records en une saison (1856 verges sur réception, 23 touchés). Il passait généralement les samedis à glisser à travers les défenses adverses pour d’énormes quantités de verges et est un premier tour infaillible presque certain d’entendre son nom appelé dans le top 15 jeudi soir.

Pourtant, que se passe-t-il lorsque Smith rencontre des virages physiques de la NFL comme Jalen Ramsey après avoir tiré parti des sorties gratuites que les Buckeyes lui ont données en 215 verges de réception et trois touchés dans une performance réduite après la mi-temps par une blessure à un doigt?

« En ce qui concerne la ligne de mêlée », a déclaré Bruce, « il est probablement allé contre (coin de l’Alabama) Patrick Surtain II à l’entraînement tous les jours, et je suis sûr qu’il a gagné sa part de batailles avec lui. Mais d’autres NFL -les demi de coin de qualité qui étaient dans la SEC qui ont joué contre lui – quand vous le regardez en pré-match, vous pensez probablement: « Je vais juste me lever et brouiller ce gars et ne pas le laisser sortir de la mêlée ».

« Mais je n’ai pas vu grand-chose se passer quand il a joué contre Auburn, quand il a joué contre la Géorgie. Ces gars-là le reculaient pour une raison, parce qu’ils ont probablement essayé de le brouiller et ne pouvaient pas le brouiller. Mon conseil de ( Smith) est d’être juste qui il est, et c’est insaisissable à la ligne de mêlée, avoir toujours un plan, et une fois que vous faites rater les gars peut-être deux ou trois fois et courez par eux pour un touché – ce brouillage, c’est fini avec .

« Vous ne pouvez pas vous permettre de rater un gars comme ça à la ligne de mêlée, surtout à ce niveau (NFL). »

Bruce, bien sûr, en sait quelque chose. Il a utilisé une sortie nette dans le Super Bowl 34 pour remporter le touché de 73 verges de Kurt Warner avec moins de deux minutes au compteur alors que les Rams de Saint-Louis battaient les Titans du Tennessee 23-16 pour ce qui reste le seul de la franchise. Trophée Lombardi.

L’ancien directeur général des Chiefs de Kansas City, Scott Pioli, suggère en outre que le prochain coordinateur offensif de Smith puisse lui donner un coup de main en utilisant un mouvement pré-instantané pour l’aider à éviter la couverture médiatique et le contact à la ligne.

« C’est un athlète dynamique, c’est un joueur formidable avec des outils rares: une bonne course sur route, des compétences de balle incroyables et une capacité de suivi incroyable », a ajouté Pioli, maintenant analyste du réseau NFL.

L’Alabama a inscrit Smith à 175 livres. Bruce a dit qu’il se rapportait souvent aux camps d’entraînement au cours de sa carrière de 16 ans dans la NFL avec un poids musclé de 190 livres, mais qu’il était généralement tombé à 175 à la fin de la saison « juste de toute la course ». Mais d’après son expérience, les arrières défensifs s’usent également au cours d’une campagne épuisante de la NFL et commencent à sauver leurs épaules des rigueurs des tacles autour de la mi-saison.

« Maintenant, vous pouvez simplement jouer à un jeu fluide après cela », a déclaré Bruce, qui a terminé avec 1 024 attrapés pour 15 208 verges et 91 touchés et entame la prochaine phase de sa carrière après le jeu en donnant du tutorat à tous les niveaux dans un effort. pour transmettre la sagesse durement acquise.

Même si les défenseurs évitent de devenir physique avec Smith au moment de la rupture, Bruce pense qu’ils pourraient essayer de le frapper et de l’attaquer avec une ferveur supplémentaire pour voir si cela le brise – non pas qu’il pense que cela fera beaucoup de différence.

« Il ira bien, » ajouta Bruce. « Il a déjà joué contre la compétition de la NFL à l’université. Il verra les mêmes gars du point de vue de la sécurité et du point de vue du cornerback, et il domine. »

Bruce a même doublé cette notion, estimant que Smith – que ce soit à 166 livres ou 186 livres – a la capacité d’être un point focal offensif, pas simplement un rouage d’une machine de dépassement professionnelle.

« Une fois que son développement (aura lieu), il sera un gars qui devra être en double équipe », a déclaré Bruce. « Il est juste si bon. … Vous voyez juste sa maturation de l’université, faisant d’énormes jeux de sa première saison jusqu’à ce qu’elle soit les mec l’année dernière, et il vient de se présenter chaque semaine.

« Il sera certainement un receveur n ° 1, dans peu de temps. »

Smith représentait près de 40% des verges du Crimson Tide dans les airs la saison dernière, Bruce notant à quel point le coordinateur offensif Steve Sarkisian en était venu à compter sur lui.

« J’adore son jeu, son approche. Il est très confiant », a déclaré Bruce. « Je pense qu’il va aider énormément une équipe lors de sa première saison. »

