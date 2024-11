Le Temple de la renommée internationale de la photographie rend hommage à cinq « preneurs de risques »

Le Temple de la renommée et musée international de la photographie (IPHF) a annoncé Martin Parr et Eve Arnold parmi sa promotion 2024,

Depuis 1965, l’IPHF, une organisation à but non lucratif, rend hommage à des personnalités remarquables qui ont joué un rôle central dans l’histoire de la photographie.

Le 1er novembre, cinq photographes seront officiellement intronisé à l’IPHF: Sam Abell, Eve Arnold, Paul Caponigro, Richard Misrach, Martin Parr et Anne Wilkes Tucker.

« Le [2024] Les intronisés, bien que très différents dans leur style et leur pratique, sont individuellement considérés comme des innovateurs importants dans leurs domaines respectifs », déclare l’IPHF. dans une déclaration à Examen du DP. « Ce sont tous des preneurs de risques qui ont fait découvrir au monde de nouveaux moyens de représentation et d’expression artistiques. »

Sam Abell est l’un des photographes documentaires américains les plus influents. Il est particulièrement célèbre pour ses essais photographiques couleur approfondis pour le magazine National Geographic.

Eve Arnold était une photojournaliste américaine pionnière, célèbre pour ses portraits francs et empathiques de personnes issues de divers horizons.

Paul Caponigro, reconnu comme l’un des maîtres photographes américains les plus importants, est connu pour ses images de paysages captivantes et mystiques. Ses magnifiques tirages à la gélatine argentique représentent des images de la nature, notamment des fleurs, des formations nuageuses et des paysages forestiers. Son travail forme un pont visuel entre le monde matériel des formes physiques et l’esprit vivant qui se cache derrière elles.

Martin Parr est l’un des photographes documentaires les plus connus de sa génération. Avec plus de 100 livres publiés et 30 autres édités par Parr, son héritage photographique est déjà établi.

Anne Wilkes Tucker est conservatrice émérite du Museum of Fine Arts de Houston, devenue en 1976 conservatrice fondatrice du département de photographie pour lequel elle a acquis 30 000 photographies réalisées sur les sept continents.

Pendant ce temps, James Balog sera le récipiendaire du Visionary Award 2024 de l’IPHF pour sa contribution à la photographie environnementale pendant trois décennies. Il a créé l’Extreme Ice Survey, l’une des études photographiques importantes sur les glaciers, qui vise à sensibiliser au changement climatique.

L’objectif principal des Professional Photographers of America, lors de la création de la Photographic Art and Science Foundation, était de promouvoir l’histoire de l’art et de l’industrie. En 1965, la mission de la Fondation s’étend pour inclure un engagement permanent à reconnaître les photographes et inventeurs historiques. Cette initiative a finalement conduit à la création de l’IPHF et du Musée en 1977.

L’IPHF décerne chaque année des distinctions à ceux « qui démontrent le talent artistique, la passion et l’évolution de l’art et de la science passés et présents de la photographie ».

Crédits images : Photo d’en-tête de Martin Parr (à gauche) via Wikimedia Commons/CC BY 2.0 et photo d’Eve Arnold (à droite) via Wikimédia Commons.