Le Temple de la renommée du baseball se transforme en Banana Land

Le Temple de la renommée du baseball devient banane.

Une exposition consacrée à l’équipe la plus farfelue du sport, les Savannah Bananas, ouvrira ses portes vendredi au sanctuaire sacré de Cooperstown, New York.

« Je suis époustouflé », a déclaré le propriétaire des Bananas, Jesse Cole, à l’Associated Press lors d’un entretien téléphonique. « En tant qu’enfant, vous admirez tous vos héros au Temple de la renommée. Même être considéré pour une exposition qui partage ce que nous faisons est vraiment spécial.

Ce qui a commencé comme une idée d’exposer quelques objets liés aux bananes au Temple de la renommée s’est transformé en une exposition complète et un week-end d’activités, couronné par un match samedi à Doubleday Field contre leurs éternels rivaux, les Party Animals.

Quelque 6 500 billets se sont vendus en quelques minutes, ce qui est devenu la norme pour l’équipe à la manière des Harlem Globetrotters, qui a donné naissance à sa propre série de téléréalité et prétend avoir une liste d’attente de plus d’un million de fans.

Josh Rawitch, président du Hall, a qualifié l’équipe de « phénomène » qui contribue à attirer des foules plus jeunes et moins traditionnelles avec des manigances telles qu’un joueur sur des échasses et des retraits comptés lorsqu’un fan attrape une fausse balle dans les tribunes.

Il a déclaré que les Bananas méritaient d’être reconnus dans un musée qui s’efforce également de créer une toute nouvelle génération de fans pour ce passe-temps national.

« Je pense que le jeu, tel qu’il est, est incroyablement divertissant », a déclaré Rawitch. « Mais ils ont ajouté un élément supplémentaire. »

Les Bananas ont été fondés en 2016 en tant que membre de la Coastal Plains League, un circuit d’été pour les joueurs universitaires. Mais Cole a toujours eu de plus grandes ambitions, créant finalement une équipe professionnelle aux côtés de l’équipe amateur afin de pouvoir essayer pleinement une version du jeu qu’il appelle « Banana Ball ».

Parmi les règles : une limite de temps de deux heures sur les matchs, pas de bruing, les frappeurs ont la possibilité d’essayer de voler en premier, pas de sortie de la surface, pas de visites au monticule et un système de notation qui attribue un point à l’équipe qui met en place. le plus de points à chaque manche.

Mais au-delà des règles, Cole propose une multitude de divertissements sur presque tous les terrains, notamment des danses chorégraphiées, des sketchs bizarres et des joueurs errant dans les tribunes se mêlant aux fans.

« Certaines personnes plus traditionnelles peuvent penser que ce n’est pas vraiment du baseball. Et c’est différent », a déclaré Rawitch. « En même temps, si vous regardez l’exposition que nous avons sur le baseball dans les années 1800, vous parlez de jouer à ce jeu sans gants et de lancer par-dessous. Le jeu continue d’évoluer et je pense que Banana Ball fait partie de cette évolution.

Bien que Cole ne revendique pas le mérite d’une série de nouvelles règles des ligues majeures qui ont augmenté l’action et réduit la durée des matchs, il était à la pointe du mouvement visant à rendre le baseball plus excitant.

« Si nous jouions un rôle, tant mieux », a-t-il déclaré. « Tout ce que nous essayons de faire, c’est d’impliquer davantage de personnes, d’impliquer un jeune public. Si nous y parvenons, c’est une victoire pour tout le monde.

L’exposition temporaire, qui s’ouvre vendredi avec une cérémonie d’inauguration et remplace une exposition commémorant les jeux « Field of Dreams », contiendra des artefacts d’équipe tels que des balles de baseball jaunes, un kilt porté pendant les matchs et le bloc-notes où Cole a écrit ses idées originales pour les règles du Banana Ball.

Il y aura également un élément vidéo axé sur l’énorme présence de l’équipe sur les réseaux sociaux via des canaux tels qu’Instagram et Tik Tok. Les vidéos farfelues de l’équipe ont attiré quelque 2 millions de followers sur Instagram, soit 200 000 de plus que la meilleure équipe de la Major League Baseball, les Braves d’Atlanta.

Le match de samedi après-midi clôturera la « tournée mondiale » à guichets fermés de l’équipe pour la saison 2023, qui a englobé plus de 80 matchs dans 33 stades de ligue mineure à travers 21 États, s’étendant du Maine à la Californie.

Cole a dissous son équipe de la Coastal Plains League après la saison 2022 pour se concentrer pleinement sur l’équipe professionnelle, bien que les Bananas jouent toujours un nombre important de matchs dans leur ville natale historique sur la côte de Géorgie. D’anciens grands joueurs tels que Bill Lee, Heath Bell et Jonny Gomes ont pris part à la frivolité.

« Banana Ball est plus gros que nous n’aurions jamais pu l’imaginer », a déclaré Cole, qui porte un smoking jaune lors des matchs et est maître de cérémonie. « Nous avons des gens qui parcourent des centaines, voire des milliers de kilomètres pour se rendre à nos matchs, parce qu’ils voient quelque chose qu’ils n’ont jamais vu auparavant. Ce n’est pas traditionnel. C’est complètement amusant et divertissant.

Cole a visité Cooperstown lorsqu’il était enfant et y est revenu il y a quelques années avec son père. Sans surprise, celui qui revendique Walt Disney et PT Barnum comme deux de ses idoles a été attiré par un propriétaire de baseball partageant les mêmes idées.

Bill Veeck.

« Avec lui, c’était vraiment les fans d’abord », a déclaré Cole à propos du gars qui a envoyé un frappeur de 3 pieds 7 pouces et installé une douche dans les gradins. « C’était un propriétaire qui a changé la donne. Il l’a amélioré.

Face à une demande apparemment insatiable de billets pour les Bananas, Cole a déclaré qu’il espérait organiser pour la première fois la tournée de l’année prochaine dans plusieurs stades des ligues majeures.

Mais bon, il a déjà coché un élément important de sa liste de choses à faire.

Les Savannah Bananas sont au Hall of Fame.

Paul Newberry est un écrivain sportif national pour l’Associated Press. Écrivez-lui à [email protected]

