Le Temple de la renommée des arts et du divertissement du comté de Luzerne accepte les nominations pour 2024

WILKES-BARRE — Le Temple de la renommée des arts et du divertissement du comté de Luzerne accepte désormais les nominations pour sa promotion d’intronisation de 2024.

Les personnes intronisées seront honorées lors de la deuxième cérémonie d’intronisation annuelle du Luzerne County Arts & Entertainment Hall of Fame, qui aura lieu en octobre.

Le Temple de la renommée des arts et du divertissement du comté de Luzerne a été fondé en 2022. Sa création a été annoncée en octobre 2022 lors d’un événement de presse au FM Kirby Center à Wilkes-Barre.

La classe inaugurale a été annoncée en mars 2023 et sa cérémonie d’intronisation inaugurale a eu lieu en octobre 2023 à Mohegan en Pennsylvanie.

Sa mission est d’honorer ceux qui sont originaires ou résidents du comté de Luzerne, ou ceux qui ont des racines dans le comté de Luzerne, et qui ont connu du succès, acquis une notoriété ou ont eu un grand impact sur le monde des arts et du divertissement, que ce soit dans le nord-est de la Pennsylvanie ou dans le monde. au-delà.

Les intronisés de la promotion inaugurale 2023 étaient :

(Arts) Adrian Pearsall, Barbara Weisberger, C. Edgar Patience, George Catlin, Hammond Edward « Ham » Fisher, Sue Hand, Jack Palance, Santo Loquasto.

(Divertissement) Lee Vincent, Joe Nardone et les All Stars, Eddie Day Pashinski, Jimmy Harnen, Breaking Benjamin, Bobby Baird, Brunon Kryger/The Kryger Brothers, The Buoys, Mel Wynn & The Rhythm Aces, The Badlees.

Le Temple de la renommée des arts et du divertissement du comté de Luzerne est supervisé par un comité directeur composé de bénévoles qui discutent des intronisés, de la collecte de fonds et de la planification d’événements. Le comité directeur est actuellement composé de Joe Nardone Sr., Bill O’Boyle, George Brown, Lindsay Griffin-Boylan, Jody Busch, Beverly Johnson, Tony Brooks et Alan Stout.

Il existe deux sous-comités qui examinent les candidats à l’intronisation : le comité « Arts » et le comité « Divertissement ». Les nominés du public, dans les deux catégories, sont les bienvenus et encouragés.

Les candidats nominés dans la catégorie « Arts » doivent avoir excellé dans les catégories scène, cinéma, danse, peinture, sculpture ou design artistique.

Les nominés pour la catégorie « Arts » peuvent être envoyés par courrier électronique à Tony Brooks à — [email protected].

Les nominés dans la catégorie « Divertissement » doivent avoir excellé dans le domaine de la musique, de la télévision, de la radio ou d’autres médias spécifiques au divertissement, et non aux informations.

Les nominés pour la catégorie « Divertissement » peuvent être envoyés par courrier électronique à Jody Busch à – [email protected].

Toutes les candidatures doivent inclure une brève biographie (inclure des photos si disponibles) du candidat et les raisons pour lesquelles il devrait être pris en considération pour l’intronisation.

La date limite pour suggérer des candidats est le 1er mars 2024.

“Nous sommes toujours ouverts aux suggestions”, a déclaré Jody Busch du comité du divertissement. « Il y a tellement de personnes talentueuses et accomplies dans le comté de Luzerne qui ont tant contribué au monde des arts et du divertissement, que ce soit ici chez nous ou à l’échelle nationale. Nous encourageons les gens à envoyer des candidats pour examen.

“Nous souhaitons également rappeler aux gens qu’il y aura un nouveau groupe de personnes intronisées chaque année”, a déclaré Tony Brooks du comité des arts. « Si quelqu’un envoie une suggestion et que ce candidat n’est pas intronisé cette année, cela ne signifie pas que ce candidat ne sera pas pris en considération à nouveau ultérieurement. Tous les candidats seront conservés dans un dossier pour les années à venir.

Pour plus d’informations, visitez — www.facebook.com/LCAEHOF