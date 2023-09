Le Temple de la renommée des arts de Fox Valley sollicite des nominations – Shaw Local

Le Fox Valley Arts Hall of Fame accepte les nominations d’artistes visuels, littéraires, médiatiques et du spectacle exceptionnels pour sa promotion 2024 d’intronisés.

N’importe qui peut soumettre un nom pour examen, et il n’y a aucun frais. Le formulaire de candidature est disponible à FoxValleyArtsHallofFame.org. La date limite de nomination est le 1er novembre 2023 et les lauréats de 2024 seront annoncés lors d’une conférence de presse. Les intronisés seront célébrés lors d’un gala et d’une cérémonie de remise de prix à la Villa Olivia à Bartlett. Pour plus d’informations, envoyez un e-mail à [email protected] ou visitez FoxValleyArtsHallofFame.org.

Le Temple de la renommée des arts de Fox Valley récompense les artistes associés à Fox Valley par leur naissance, leur éducation, leur résidence ou leur service, qui ont acquis une renommée internationale ou nationale, indique un communiqué de presse. Les candidats doivent avoir accompli 20 ans d’expérience dans leur domaine professionnel et avoir reçu une reconnaissance pour leur excellence. Cet honneur est destiné aux artistes vivants ou peut être décerné à titre posthume. Les artistes précédemment recommandés peuvent être à nouveau nominés, mais un nouveau formulaire est nécessaire.

Le Temple de la renommée des arts de Fox Valley était un rêve de Lucille Halfvarson et d’autres leaders artistiques qui a pris une forme tangible lors des célébrations du millénaire. Une série de sketches historiques de deux minutes pour la télévision publique a brièvement mis en lumière la violoniste Maud Powell, originaire d’Aurora qui, un siècle plus tôt, avait le monde musical à ses pieds. Le comité qui a travaillé sur ce projet est devenu le Fox Valley Arts Hall of Fame, une organisation à but non lucratif qui accorde une reconnaissance publique aux artistes associés à Fox Valley. Un deuxième objectif de l’organisation est d’assurer un héritage culturel solide pour les générations futures. Les intronisés sont honorés par des plaques gravées qui sont exposées au Centre culturel Hemmens à Elgin.